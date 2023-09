Gulyás Márton továbbra is hallgat arról, mit keres a svéd iskolás gyerekeknek készült, hazánkat lejárató videóban

Szijjártó Péter külügyminiszter sem ment el a dolog mellett. Levelet írt svéd kollégájának, Tobias Billströmnek. A magyar diplomácia irányítója úgy fogalmazott: „Önök sürgetik országgyűlési képviselőinket, hogy ratifikálják az Önök NATO-csatlakozását, miközben továbbra is azzal vádolják őket, lerombolták a magyarországi demokráciát. Ez az ellentmondás most még inkább kiéleződött, és cseppet sem segíti az Ön folyamatos követelésének teljesítését”.

Ugyanakkor a Bajnai-kormány volt külügyminiszterének egész más a véleménye.

Balázs Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, a videóban szereplő állítások nem hazugságok, valódi tényeken alapulnak, s a svédek hozzátették a véleményüket, náluk ugyanis nagyon tág a szólás- és véleményszabadság, ez belefér az ő demokrácia-felfogásukba. Ez ellen felszólalhat a magyar külügy – mondta–, de a videóügyet nem lenne szabad összekötni a NATO-csatlakozás kérdésével, mert ez nem más, mint zsarolás.

Van még egy érdekes kérdése a történetnek: az, hogy Gulyás Márton mit keres a felvételen, s erről eddig miért nem beszélt sehol sem.

Pár napja ezt kérdeztük a Partizán frontemberétől: „A videó tartalma mennyiben felel meg annak a követelménynek, amelyet csatornájuk több alkalommal is megfogalmazott: közoktatási intézményekbe ne vigyenek be politikát – Magyarországon ne, de Svédországban? Miért vállalta a megszólalást, kitől érkezett e felkérés? Nem gondolja, Magyarország témájában más, kormányközeli megszólaló is szerepelhetett volna a videóban? Ugyancsak a Partizán csatorna által képviselt véleménypluralizmus jegyében.”