Izraeli rendőrök vertek össze tüntető eritreai migránsokat Tel-Avivban (videó)

A Háárec című izraeli lap úgy értesült a mentőszolgálattól, hogy több embert lőtt sebek miatt láttak el. Az izraeli rendőrök rohamfelszerelésben és lovakon próbálták megfékezni a tüntetőket, akik a barikádokon áttörve a járda darabjaival és kövekkel dobálták őket. Eritrea most ünnepli függetlensége 30. évfordulóját. Az Európában és Észak-Amerikában élő diaszpóra is számos ünnepséget szervezett. A Times of Israel című lap szerint összesen mintegy 140 ember sérült meg az összecsapásokban.

Az eritreai kormány azonban a kormányellenes felvonulókat, akik az ünnepségek ellen tiltakoztak, "menedékkérő söpredéknek" nevezte.

Izraelben a 30 ezer afrikai menedékkérő többsége eritreai, akik elmondásuk szerint „Afrika Észak-Koreájából” menekültek el, ahol veszélyben forgott az életük.

(MTI)

זירת קרב בדרום תל אביב. העימותים התחדשו עם זריקת מקלות, בקבוקים ואבנים, בין הצדדים ועל רכבים שנקלעו למקום



תיעוד: יותם רונן pic.twitter.com/4drKQjmkOZ — אורי סלע Uri Sela (@uri_sela) September 2, 2023

Nyitókép: Mustafa Alkharouf / Anadolu Agency via AFP