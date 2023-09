Balhé Erdélyben: Kolozsvár román csapatát gúnyoló feliratok jelentek meg a magyar adás egyik meséjében

Háborognak a Kolozsvári Universitatea szurkolói a Mátyás, Mátyás című animációs film miatt, ami hétfőn délután került adásba a TVR1 magyar nyelvű műsorában – írta meg a Maszol.

A lap tájékoztatott róla, hogy az animációs mese egyik jelenetében egy kolozsvári utcakép látható, a főtéren levő Mátyás-szoborral, továbbá egy telefonfülkével, amire obszcén feliratokat firkáltak a Kolozsvári U szurkolóiról. Az egyik szurkolói csoport, a Peluza Șepcile Roșii (Piros sapkások lelátója) tiltakozást is indított az eset miatt. ( Az Universitate Cluj a kincses város román alapítású csapata, amely hagyományosan szemben áll a magyar vasutaseredettel ( és máig jelentős magyar szurkolótáborral rendelkező) CFR-rel.)

A Piros sapkások Facebook-bejegyzésben fejezték ki ellenvetésüket a Kolozsvári U futballcsapatát sértő feliratok miatt. „Miért tiltakozunk? Felháborodtunk, és szeretnénk úgy eljárni, hogy nem lépjük át a határokat.

De emberek, nem tudjuk, hogyan reagáljunk, amikor fényes nappal a köztelevízióban a Kolozsvári U-t káromolják”

– írják, és arra ösztönzik a többi szurkolót is, hogy fejtsék ki kommentben a véleményüket, valamint felhívják arra is a figyelmet, hogy várják a TVR hivatalos álláspontját is az ügyben.

A Mátyás, Mátyás című animációs kisfilm Felméri Cecília alkotása, amelyet Fadrusz János születésének 165. évfordulójára készítettek, adásba pedig hétfőn délután három órakor került.

Nyitókép: Sepcile rosii / Facebook