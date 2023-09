A német kommentelők kiakadtak az eritreaiak stuttgarti tombolásán

Ahogy megírtuk, huszonhat rendőr sebesült meg Stuttgartban, miután eritreaiak támadtak rájuk. Az előzmény az volt, hogy a Baden-Württemberg tartományi fővárosban több száz, magát ellenzékinek valló eritreai állampolgár gyűlt össze szombat délután, hogy megzavarják egy egyesület rendezvényét, amelyet a diktatórikus vezetésű kelet-afrikai ország kormányához közel állónak tartanak:

a rendőrök közbeléptek a zavargás miatt, mire brutálisan rájuk támadtak,

többen súlyos sérülésekkel kerültek kórházba.

A Welt is beszámolt az eritreaiak stuttgarti tombolásáról. A Facebookon is megosztott cikk alatt a német kommentelők teljesen kiakadtak, a hasonló rendezvények betiltását követelik, de van olyan is, aki azt javasolja, hogy repülőkkel szállítsák haza az eritreaiakat.

Pár érdekes komment, íme a németországi hangulat:

„Sikerült az integráció”

„Az ilyen rendezvényeket betiltani a jövőben”

„Kidobni az összest! Elég volt!”

„Egy Boeing Dreamliner flotta belátható időn belül megoldaná a problémát”

„A menekültek magukkal hozzák a problémáikat az országunkba”

„Az ilyen tüntetéseket Eritreában kellene megtartani... azonnal vissza a feladónak”

„Hamarosan a te városodban is ez lesz, ha nem vetnek véget gyorsan ennek”