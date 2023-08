Vukics Ferenc: Ukrajna üzleti modellje a háború lett, a feketegazdaság irányítja a folyamatokat

Ha az ukránok eredményt tudnak kicsikarni harcászati szinten, azt nem tudják érvényesíteni a hadműveleti szinten – mondta el az Ultrahang Támaszpont című műsorában Vukics Ferenc. A Szilajcsikó főmunkatársa szerint ennek az az oka, hogy egyszerűen nincs elég bevethető ember ukrán oldalon. Ebből következően döntő kérdés, hogy sikerül az ukránoknak tartalékokat létrehozni. Az ősz folyamán átfogó toborzás indul, Kijev a vonatkozó jogszabályokon is szigorított, mostanra öt dandárnyi hadra fogható férfit tartóztattak fel a határon – magyarázta a szakértő. Ám ezzel párhuzamosan az orosz fél már megkezdte az erők felhalmozását, folyamatos az újoncok kiképzése. „Az ukránok és fegyvereik folyamatosan fogynak”, jelezte Vukics, majd hozzátette: a legutóbbi amerikai támogatás „sem volt valami veretes csomag”, és pont azokból az eszközökből nem kapnak utánpótlást, amikből a leginkább kifogynak.

Az ukránok egyre inkább magukra maradnak, történik mindez a veretes nyilatkozatok ellenére,

írta le a folyamatokat Vukics Ferenc. Hozzátette: még a kijevi források is elismerik, hogy az EU szerint egyre alacsonyabb szintű ukrajnai korrupció valójában soha nem látott méreteket öltött, az élet minden területét teljes mértékben áthatja.

Ukrajna üzleti modellje a háború lett”,

fogalmazott, majd hozzáfűzte, a feketegazdaság az, ami bizonyos dolgokat még működtet az országban, miközben a brutális korrupció még az ország védelmi képességeit is jelentősen rontja. Példaként említette, hogy sokszor a fronton harcoló katonák értékesítik a feketepiacon a nyugatról érkező fegyvereket, hogy azzal megvásárolják feletteseik jószándékát, visszakerülve a hátországba, vagy megúszva a keményebb bevetéseket, időnként pedig pótolva a késve érkező fizetést. Kiderült az is, hogy az elmegyógyintézetek tízezerszámra állítottak ki hamis igazolásokat azért, hogy besorozott férfiakat ne vigyék a harctérre – ezekért az igazolásokért természetesen busás pénzeket kaptak. Mint mondta, időnként már az ukrán sajtóban is megjelennek olyan cikkek, amelyek mindezzel kapcsolatban felvetik Volodimir Zelenszkij elnök felelősségét, ám ezeket jellemzően még néhány órán belül eltávolítják az online felületekről.

Ma már az ukrán társadalom legszegényebb rétegei harcolnak, akiknek nincs elég kapcsolati tőkéje és nincs elég pénze ahhoz, hogy kivonja magát a háborús küzdelmekből,

mutatott rá Vukics Ferenc, aki arról is beszélt, hogy az ukrán társadalom a végletekig elszegényedett és elfáradt. Eközben az Európai Unió is hosszú évekig tartó háborúra rendezkedett be – tette hozzá.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Tobias Schwarz/AFP