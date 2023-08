Visszaszóltak az ukránok azoknak, akik szerint lassan halad az ellentámadásuk

Ott vannak aztán a lengyelek. A Rzeczpospolita szerzője szintén arról beszélt nem olyan rég, hogy

A lengyel újságírók vágyálmai ellenére Ukrajna elveszti ezt a háborút”.

De érdemes megemlékezni arról is, hogy a New York Times beszámolója szerint maguk az ukránok is úgy gondolják, hogy kudarcos az ellentámadásuk: erre enged következtetni az is, hogy kénytelenek voltak taktikát változtatni az ellenoffenzíva elindulása óta.