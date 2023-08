Sajtóhír: megszűnik a Wagner-csoport

Prigozsin halála után a Wagner-csoport „valószínűleg megszűnik” mint kvázi független párhuzamos katonai struktúra – állítja az Institute for the Study of War amerikai kutatóintézet a Sky News cikke szerint. Az ISW azt írja: a csoport központi vezetőségének elvesztése azt jelenti, hogy

a csoport valószínűleg nem fogja túlélni az orosz védelmi minisztériumnak a szervezet megsemmisítésére irányuló kampányát,

miután Prigozsin június végén Moszkva elleni lázadásba vezette harcosait. Az ISW arról is beszámolt, hogy a minisztérium katonai magáncégeket hozott létre, amelyek jelenlegi és volt Wagner-alkalmazottakat toboroztak, hogy átvegyék a csoport külföldi műveleteinek irányítását.

Nyitókép: Alexander Nemenov / AFP