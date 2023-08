Kétségbeesett próbálkozások a Liverpoolnál – komoly bajban Szoboszlai csapata

A Chelsea kétszer is keresztül húzta a Liverpool számításait azzal, hogy Szoboszlai csapatának két kiszemelt játékosára is lecsaptak – olvasható a Borsonline elemzésében. A lap szerint a londoni csapat Moises Caicedót és Roméo Laviát is elhappolta az orruk elől, ezzel a Liverpool

védekező középpályás nélkül vág neki a bajnokságnak.

A portálon felidézik: a csapat ezen a nyáron gyakorlatilag teljesen kicserélte a középpályáját. Arthur, Alex Oxlade-Chamberlin, Fabinho, Fabio Carvalho, James Milner, Jordan Henderson és Naby Keita távozott, Harvey Elliott és Curtis Jones maradt, Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik pedig érkezett.

Szoboszlai nem az eredeti pozíciójában játszik

Azzal, hogy egyetlen védekező középpályás sem áll Jürgen Klopp vezetőedző rendelkezésére, Szoboszlai és Mac Allister szűrő nélkül marad, ami hatással van csapat játékára. Szoboszlainak a hiány miatt jobban ki kell vennie a részét a labdaszerzésekből és az ütközésekből, emiatt

kevesebb lehetősége marad a támadásépítésnél, ami a fő profilja.

A Liverpool most Aurélien Tchouaméninél próbálkozik, a Real Madridról azonban nehezen elképzelhető, hogy megválna a kulcsemberétől.

A Liverpool ezen a héten a Bournemouth ellen játszik augusztus 19-én, szombaton, a 19-szeres angol bajnok vélhetően továbbra is igazi védekező középpályás nélkül fog pályára lépni.

Nyitókép: MTI/AP