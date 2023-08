Készülődnek: tízezer kamikazedrónra gyűjt pénzt Ukrajna

Ukrajna újabb gyűjtésbe kezdett. Ezúttal tízezer kamikazedrónt szeretne beszerezni, amely összesen 235 millió hrivnyába (UAH) kerülne. Ebből már 35 milliót sikerült összegyűjteniük pár óra hossza alatt – értesült az Ukrajinszka Pravda.

A lap ismertette azt is, hogy a gyűjtésben több szervezet, köztük a UNITED24, a Come Back Alive és a Monobank is részt vesz.

Mihajlo Fedorov ukrán digitális átalakulásért felelős miniszter, aki egy videót is megosztott Telegram oldalán úgy fogalmazott az akcióról:

„Ezekre a drónokra nagy szükség van a frontvonalon. Megváltoztatják az események menetét”.

A tervek szerint ezeket a drónokat külföldön veszik majd meg, és Ukrajnában szerelik fel a szükséges alkatrészekkel – írta az Ukrajinszka Pravda.

***