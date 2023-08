Kárpátalján keresztül vezet Ukrajna útja az EU-ba – Beregszász polgármesterét kérdeztük Zelenszkij látogatásáról!

Az ukrán elnök mostani kárpátaljai látogatása 180 fokos fordulatot jelent ahhoz képest, mint amikor legutóbb a választási kampány idején látogatott el a térségbe. Akkor a beregszászi kórházat látogatta meg, viszont egyáltalán nem találkozott a helyi magyarság képviselőivel.

Ehhez képest a mostani látogatás egy jelentős változást jelent – mondja a polgármester. Babják Zoltán úgy érzi, mindenképpen hasznos volt az ukrán elnök mostani látogatása. Hiszen annak ellenére, hogy háború dúl az országban, Zelenszkij foglalkozott a kisebbségi ügyekkel, amelyeket beárnyékol az oktatási törvény.

Ez egy pozitív dolog”

– fogalmaz a városvezető. A polgármesternek sikerült beszélnie az ukrán elnökkel a helyi politikusok határon keresztüli mozgásairól is, amely a jelenlegi körülmények között rendkívül nehéz. Ez persze az ország belsőbb részeiben nem okoz igazán problémát, Kárpátalján viszont, ahol sok a határon átnyúló családi kapcsolat, valamint sokan járnak Magyarországra egészségügyi intézményekbe, igenis megnehezíti a mindennapi életet – mondja Beregszász polgármestere.

A magyar politikus elmondta Zelenszkijnek, mennyire fontosnak tartotta, hogy 2019-ben az újévi beszédében magyarul is megszólalt. Szembesítette az elnököt az akkori szándékával, és szerette volna megváltoztatni azt az álláspontot, amellyel Kárpátaljára érkezett. Babják hozzáteszi: Zelenszkij fogadtatása pozitív volt a településen, ez annak ellenére is látszott, hogy – érthető okokból – rendkívül szigorú biztonsági intézkedések voltak érvényben. A polgármester reméli, hogy a látogatás tapasztalataival sikerült felülírni azokat a nézeteket, amelyek az elnök környezetében bizonyos tanácsadók igyekeztek neki előadni Kárpátaljáról és a magyar érdekekről.

Babják Zoltán úgy fogalmaz:

az Európai Unióba vezető út Kárpátalján vezet,

ezért a térség infrastrukturális fejlesztése, valamint a kisebbségi jogok helyzete is kiemelt fontos kérdést fog jelenteni az uniós csatlakozási folyamat során. „Az uniós tagság fényesebb jövőt jelentene Kárpátaljának és a beregszásziaknak is egyaránt” – teszi hozzá a polgármester.

Azzal kapcsolatban, hogy mennyire hathat ez a látogatás az elnök környezetére, Babják azt mondja: korábban a kisebbséggel való találkozásra úgy tekintettek Ukrajnában, mint nemzetbiztonsági kockázatra, de ez mostanra egyértelműen megváltozott. Szerinte

a jelenleg folyó háborúban mindenki inkább már szövetségeseket igyekszik keresni.

Hozzáteszi: reméli, ez a látogatás a Magyarország és Ukrajna közötti kapcsolatokban is fog hozni előrelépést. Babják Zoltán elárulja, hogy azt is felvették az ukrán elnöknek, hogy minél előbb üljön össze újra az ukrán-magyar vegyes bizottság, amelynek a fő célja, hogy javítsa a két ország közötti gazdasági, oktatási, egészségügyi és politikai kapcsolatokat is. Ez egy fontos lépés lenne, és kikövezhetné az utat a Magyarország és Ukrajna közötti együttműködés javítása előtt is. Ebben Beregszász is kiemelten érdekelt,

hiszen a város az ukrajnai magyarság fővárosa,

ezért minden egyes hátrány vagy korlátozás kiemelten sújtja.