Egye inkább egymásra talál Irán és Oroszország

Az év elején Irán és az Oroszország vezette Eurázsiai Gazdasági Unió (EEU) szabadkereskedelmi megállapodást írt alá,

amely biztosítja az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkavállalók szabad mozgását a tagállamok között.

Az orosz külügyminisztérium szerint ezzel az a céljuk, hogy elmélyítsék Oroszország és a Kaszpi-tengeri régió országai, valamint – hivatalos nevén – az Észak-Déli Nemzetközi Kereskedelmi Folyosó iránt érdeklődő országokkal a kereskedelmi, gazdasági, közlekedési és logisztikai együttműködést. Nemrég pedig azt is bejelentették, hogy új közlekedési folyosó fogja összekötni Oroszországot és Közép-Ázsiát.

Az orosz-iráni együttműködés jelenlegi helyzetéről, valamint arról, hogy miért fontos az orosz minisztérium által is említett észak-déli kereskedelmi folyosó, Tárik Meszárt, az Eurázsia Központ és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szakértőjét kérdeztük.

Oroszország és Irán kapcsolata már régóta szoros,

korábban is számos konfliktusban, többek között Szíria, Irak, vagy éppen Afganisztán esetében is egy oldalra álltak. Mindkét fél stratégiai fontosságúként tekint ezekre a kapcsolatokra, amelyek az ukrajnai háború és az Oroszország elleni szankciók bevezetése óta még inkább elmélyültek – magyarázta Tárik.

Kikerülni a Nyugatot

A szakértő szerint a Nemzetközi Észak-déli Kereskedelmi Folyosó ennek az együttműködésnek az egyik legjelentősebb projektje. A projekt már a 2000-es évek óta fut, és nemsokára be is fogják fejezni. „Még néhány vasútvonal elkészülte van hátra, tehát az egész projekt végezetét 2024-re tervezik” – mondta. Kiemelte, hogy ez a projekt annak a törekvésnek az egyik fontos lépése, amelyet a nemrég kiadott új orosz nemzetbiztonsági koncepció is tartalmaz, miszerint

Oroszország törekszik egy többpólusú világrend megteremtésére.

Ennek érdekében Moszkva keresi a kapcsolatot az Iránhoz hasonló olyan államokkal, amelyek a nyugati politikával helyezkednek szembe. Ezek az államok arra törekszenek, hogy függetlenítsék magukat az Nyugattól, ebben pedig ennek a kereskedelmi útvonalnak is fontos jelentősége van, hiszen itt egy olyan összekötő kapocsról van szó, amely a Szuezi-csatornát kikerülve kötné össze Ázsiát és Oroszországot – és ezzel együtt Európát.

Nemzetközi Északi-Déli Közlekedési Folyosó (piros), amelynek északi vége Moszkva, déli vége pedig Mumbai, és amely a Földközi-tengeren átvezető szokásos útvonalat (kék) helyettesíti.

Forrás: Getty Images / Peter Hermes Furian

Ezen az útvonalon a szállítás mintegy 40 százalékkal lenne gyorsabb és egyben olcsóbb is, mint a hagyományos útvonalakon. A szakértő azt is kifejtett, a projektben több szállítási tengely szerepel, amelyek különböző irányokba haladnak,

azonban mindegyikben közös, hogy Iránon haladnak keresztül.

Emiatt is megkérdőjelezhetetlen az ország központi szerepe a projektben. „Számítások szerint az útvonalakon áthaladó tranzitforgalom Teheránnak évente mintegy 20 milliárd dollárnyi bevételt fog majd jelenteni, amely azért elég jelentős összeg” – fogalmazott a szakértő.