Sokkoló jelentés: minden harmadik országban súlyosan sérül a vallásszabadság

A Szükséget Szenvedő Egyház (Aid to the Church in Need, ACN) pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kétévente jelenteti meg globális vallásszabadság-jelentését. A közel 900 oldalas dokumentum ennek az alapvető emberi jognak érvényesülését vizsgálja a világ 196 országában, az összes vallási hagyományra vonatkozóan. Készítőinek megfogalmazása szerint az egyetlen olyan, e területet lefedő nem kormányzati jelentés Európában, amely figyelembe veszi a katolikus társadalmi doktrínát.

A jelentés beszámol az elmúlt két év során történt incidensekről, bemutatja, mely országokban fejezheti ki bárki a hitét anélkül, hogy atrocitástól vagy megtorlástól kellene tartania és az aktuális helyzet alapján kategorizálja az országokat. Az ACN e tevékenységének alapját az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 18. cikkelye adja, amely deklarálja, hogy „minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.”