Autó hajtott a tömegbe, szobrokat döntöttek le, papot bántalmaztak: a nyár elején is keresztényellenes atrocitások történtek Európában

A nyár első hónapjában sem csillapodtak a keresztényellenes érzelmek Európában. Bár az öreg kontinensen összességében még mindig jó a keresztények helyzete, a szimbolikus térben határozottan erősödő nyomás mellett egyre több fizikai attrocitásról számolnak be a vallásszabadságot monitorozó szervezetek. A bécsi székhelyű Observatory On Intolerance And Discrimination Against Christians In Europe (OIDAC Europe) nevű intézet friss gyorsjelentésében

beszámol többek között egy lyoni esetről, melynek elszenvedője egy katolikus pap, elkövetői pedig muzulmán fiatalok voltak.

A sajtóbeszámolók alapján június 12-én körülbelül egy tucat fiatal inzultálta a Notre-Dame-du-Liban egyházközség papját, aki számon kérte őket, amiért a plébánia egy elzárt részére hatoltak be, hogy labdát szerezzenek maguknak. Az elkövetők a tarkójánál fogva ragadták meg a papot, majd a földre lökték. Az esemény több szemtanúja a tiszteletes segítségére sietett, ekkor keresztényellenes szidalmakat kiabálva a támadók elmenekültek. A rendőrség később két kiskorút is őrizetbe vett a Le Figaro cikke szerint. A bántalmazott Joseph Eid atyával szolidaritást vállalt a Lyoni Egyházmegye érseke, Olivier de Germay, valamint Rhône prefektusa, Fabienne Buccio is. Említésre érdemes, hogy az esetet azonnal és határozottan elítélte két muzulmán szervezet is, kijelentve, hogy a fiatalok magatartása ellentétes a Korán tanításával. Küldöttségeik meglátogatták az atyát és a „Könyv népe”, azaz a zsidók és a keresztények tiszteletére és védelmére szólítottak fel.

A lengyelországi Ursynówban június 8-án, Úrnapja ünnepén történt egészen megdöbbentő eset.

Az ilyenkor hagyományos eucharisztikus körmenetbe egy Audi hatjott bele annak ellenére, hogy a szervezők már 20 perccel korábban lezárták a menet útvonalát.

A résztvevők szerint az éppen térdelő hívek (köztük nagyszámban gyerekek) közé hajtó autóst többen próbálták megállítani, ám ő nem volt hajlandó változtatni útvonalán és nem várta meg, amíg a körmenet elhalad előtte. Az A6-os modell sofőrje alacsony sebességgel haladva igyekezett „móresre tanítani” a katolikus híveket, ezért halálos áldozata nincs az eseménynek, azonban többen is így megsérültek.

Július első napjaiban pedig már Bécsből érkezett jelentés keresztényellenes vandalizmusról.

Az osztrák főváros egyik imakertjében július 3. napján ismeretlen elkövetők törtek-zúztak és – a Kronen Zeitung megfogalmazása szerint – „lefejezték” Jézust és Szűz Máriát, azaz az őket ábrázoló szobrokat, megrongálták a keresztúti állomásokat és a közvilágítást biztosító villanypóznákat is. Az imakertet 2007-ben létesítették, ám fenntartói most arra panaszkodnak, hogy azóta folyamatosak a vandál támadások: olykor összetörik a szobrokat, máskor piros festékkel öntik le őket (utóbbi egyszerre jellemző a vallásellenes szélsőbaloldali aktivistákra és a keresztény szimbólumokra gyűlölettel tekintő sátánista csoportokra).

A bécsi esetről a Kereszténydemokrata Platform készített videót, amelyet itt tekinthet meg:

Mária-szobrot a közelmúltban egyébként hazánkban is megrongáltak. Amint arról a Mandiner is részletesen beszámolt, Dunavecsén a helyi plébános kezdeményezésére állítottak fel a közelmúltban egy szobrot Szűz Mária, a Béke Királynője tiszteletére, amelyet alig két héttel később zúztak szét máig ismeretlen elkövetők.