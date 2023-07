Olasz lap: A Soros György által támogatott szervezet be akarja tiltani a marhahús és a sajt fogyasztását

A C40 szervezet száz polgármestere 2030-ig be akarja szüntetni a marhahús és a sajt fogyasztását, az embereket pedig arra köteleznék, hogy évente csak három ruhát vásároljanak – írja a La Veritá olasz lap.

A C40 szervezetet Soros György és Bill Clinton, volt amerikai elnök is támogatja. Ez lényegében egy globális hálózat, amelynek 100 polgármester a tagja, a legfontosabb nagyvárosok vezetői, akiknek célja a klímaválság megszüntetése. A résztvevők olyan intézkedésekkel akarják megmenteni a bolygót, mint a hús és a tej fogyasztásának, valamint a magánautók használatának betiltása. Ezt az ötletet és a szervezetet több európai kormány, politikus is támogatja, de számos cég is csatlakozott a kezdeményezéshez. Többek között a Soros Györgyhöz tartozó Nyílt Társadalom Alapítványok, a Clinton Alapítvány, a Google, az Ikea és a L'Oreal is.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Eric Piermont / AFP