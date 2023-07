Már az ukrán egységeknél vannak az amerikai kazettás lőszerek

A kazettás lőszereket több mint száz országban tiltották be, mert veszélyt jelentenek a civil lakosságra is. Serseny az ukrán állami televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy ugyan a lőszerek már az egységeknél vannak, de még nem vetették be őket. Ukrajna állítása szerint ezeket a lőszereket csakis a „megszállók elűzésére” fogja használni saját területén, és lakott területen nem fogja bevetni.

(MTI)

