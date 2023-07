Hiába fenyegetőzik Reynders, Magyarországnak már nincs mitől tartania

A biztos a jogállamisági jelentéséról tartott EP-vitán nyomatékosította, hogy a bizottság és a tagállamok közötti hatékony párbeszéd nem minden esetben elegendő. Szavai szerint amennyiben nem gyümölcsözőek az egy adott tagországgal folytatott jogállamisági megbeszélések, a brüsszeli testület több eszközt is alkalmazhat az ajánlások érvényesítésére.

Az uniós biztos az Európai Bizottság rendelkezésére álló eszközök között különböző jogsértési és költségvetési eljárásokat, a feltételességi mechanizmus biztosította eljárás megindítását említette abban az esetben, ha a jogállamisági jelentésben található ajánlásokat egy tagállam nem vezeti be.

Valós fenyegetés vagy pusztán blöff?

A köznyelvben kötelezettségszegési eljárásként emlegetett eszközt a biztosi testület eddig is széleskörűen alkalmazta hazánkkal szemben. Ennek keretében lehetősége van észrevételeket tennie, abban az estben pedig, ha ez nem elégséges, akkor az Európai Unió Bírósága előtt beperelheti a problémás tagállamot. Akkor pedig, ha a Bíróság megállapítja a jogsértést, és az érintett tagállam nem tesz eleget az előírt intézkedéseknek, akkor a Bizottság meghatároz egy átalányösszeget vagy kényszerítő bírságot, amelyet az érintett tagállamnak ki kell fizetni.

A biztosi testület nem is rest alkalmazni ezeket az eszközöket, némi túlzással azt is mondhatnánk,

sportot űz abból, hogy az általa követendőnek tartott politikai irányzattal szemben álló tagállami kormányok ellen erősen megkérdőjelezhető módon, a hatásköri túlterjeszkedést kimerítően egyre-másra eljárásokat indít.

A legegyszerűbb példa erre a magyar gyermekvédelmi törvény ügye, de a hazánkkal szemben, a migrációs kérdésekben folytatott boszorkányüldözés terén is hasonlóak a tapasztalatok.

Mindezek mellett ismert az is, hogy a Bizottság a Magyarországnak járó uniós forrásokat továbbra is visszatartja, annak ellenére, hogy Magyarország maradéktalanul végrehajtotta az igazságügyi mérföldkövekben lefektetett valamennyi kötelezettségvállalását. Erről Varga Judit, korábbi igazságügyi miniszter tájékoztatta is az uniós biztost.

A Fidesz EP listájának vezetője szerint az igazságügyi csomag májusi elfogadását követően megtörtént a vállalások gyakorlati átültetése is a magyar igazságszolgáltatási rendszerbe, ezzel pedig minden adottá vált ahhoz, hogy a Bizottság elindítsa a Magyarországnak járó pénzek kifizetését.