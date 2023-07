Delbos-Corfield, a Magyarországról jelentéseket író EP-képviselő is részt vett a Pride-on

Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti EP-képviselővel a budapesti Pride-felvonuláson készített interjút a Klubrádió riportere.

A politikus, aki az uniós intézmény Magyarországról szóló állásfoglalását is írta, elmondta, évek óta készül rá, hogy egyszer részt vesz a budapesti LMBTQ-felvonuláson, de most elsősorban a könyvek befóliázása miatt jött. Úgy érezte, most aztán tényleg eljött az ideje, hogy „szolidaritást vállaljon azokért, akiket támadnak”.

Szerinte az alkotmányos jog megsértése, hogy olyan könyveket tiltanak el a gyerekektől, „amelyek a valós világot mutatják be, és segítik megérteni nekik a környezetüket, vagy éppen a saját testüket, életüket, a világszemléletet”.

Hozzátette, félti a magyar kormányt, hogy ezek az intézkedések visszaüthetnek. Ez a „féltés” már csak azért is álszent, mert pár hónapja saját maga beszélt arról, hogy el kell venni hazánktól a soros elnökséget.

Delbos-Corfield elárulta, hogy tulajdonképp hivatalos úton érkezett a budapesti Pride-ra.

A jogállamiság európai képviselőjeként tárgyalt a francia nagykövetségen, valamint civil szervezetekkel és képviselőkkel is.

„Kollégáim is számos helyre mentek a Pride alkalmából. Nekem itt a helyem Magyarországon. Egyébként szinte minden harmadik hónapban itt vagyok, hogy személyesen is felmérhessem, valójában hogy állnak a dolgok Magyarországon. És folyamatosan írom a jelentésemet is” – büszkélkedett a Klubrádió riporterének.

Nyitókép: Gwendoline Delbos-Corfield (MTI/Máthé Zoltán)