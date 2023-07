Amerika támogatásával képeznek ki ukrán pilótákat F-16-os vadászgépek vezetésére

Az Egyesült Államok zöld utat adott arra, hogy ukrán pilótákat képezzenek ki európai támaszpontokon F-16-os vadászgépek vezetésére – jelentette be Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó a CNN State of the Union című műsorában.

Év elején Joe Biden még azt nyilatkozta, nem látja szükségesnek, hogy F-16-os gépeket küldjenek Ukrajnának. Mostanra viszont változott a helyzet, miután megindult az ukrán ellentámadás.

Az amerikai elnök májusban kijelentette, hogy az USA támogatja azokat szövetségeseit, akik negyedik generációs repülőgépekkel való repülésre képeznek ki ukrán pilótákat. Az Egyesült Államok viszont még nem írta alá hivatalosan a kézikönyvek, repülés-szimulátorok és a repülőgépekhez kapcsolódó egyéb anyagok átadására vonatkozó kérelmet, ezért még nem kezdődhetett meg a gyakorlat. Sullivan most bejelentette, hogy a kérelmet alá fogják írni.

Az F-16-osok előnye, hogy akár menet közben is megtankolhatóak, és kompatibilisek azokkal a NATO-fegyverekkel, amiket a tagállamok folyamatosan küldenek az ukrán hadseregnek.

Nyitókép: HARALD TITTEL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP