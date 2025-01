Az amerikai képviselőház európai albizottságának elnöke küzdeni akar a gonosz tengelye ellen

Brian Mast, az amerikai képviselőház külügyi bizottságának elnöke Keith Self republikánus képviselőt nevezte ki az európai albizottság elnökévé, Self korábban is tagja volt a testületnek. „A 119. kongresszusban a külügyi bizottság előtt álló feladat létfontosságú lesz, mivel a Trump-kormányzattal együtt azon dolgozunk, hogy helyreállítsuk Amerika globális hitelességét és eleget tegyünk az »Amerika az első« követelménynek” – mondta Keith Self.

„A hadseregben eltöltött 25 éves szolgálati időm alatt az Egyesült Államok Európai Parancsnokságán, majd később a NATO belgiumi katonai parancsnokságán szolgáltam közös vezérkari beosztásban.

Elnökként segíteni fogok helyreállítani a kommunikációs vonalakat az Egyesült Államok és európai szövetségeseink között,

hogy felvegyük a harcot a gonosz tengelye – Oroszország, Kína és Irán – ellen, amelyek a Biden–Harris-kormány alatt kiterjesztették rosszindulatú befolyásukat. Reagan elnök jelszava, »az erőn alapuló béke« elve ma is ugyanolyan világosan hangzik, mint a hidegháború idején. Alig várom, hogy Mast elnök úr vezetésével vezethessem az európai albizottságot, miközben Trump elnök programjának végrehajtását előmozdítjuk” – fogalmazott.

Keith Self tavaly felszólalt a magyarországi CPAC Hungary konferencián is. Akkor a Magyar Nemzetnek adott interjújában kijelentette, „a demokraták a nagyanyjukat is eladnák Ukrajna finanszírozásért!”, de azt is mondta, hogy „Joe Biden nem biztosított elég gyorsan fegyvereket Ukrajnának a győzelemhez. Azokat csak lassan, fokozatosan adta, hogy Ukrajna ne veszítsen. És van különbség! Én 25 évig szolgáltam a seregben, tehát tudom, mi a különbség a győzelem és a között, hogy nem szenvedünk vereséget” – fogalmazott.