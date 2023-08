Nem azért búcsúztunk el Hodásztól, mert homoszexuális – a Szemlélek lapigazgatója a Mandinernek

Amint arról a napokban a Mandiner is beszámolt, elhagyta a Szemlélek blog szerzői közösségét a korábban katolikus papként szolgáló, azóta kilépett Hodász András. Hétfői közleményében a szerkesztőség úgy fogalmazott, „Váratlan, előre nem látott útkereszteződéshez érkezett a Szemlélek: az elmúlt hetek belső beszélgetései alapján felismertük, hogy közösségünk egyik alapembere, Hodász András olyan útra lépett, amelyen nem tudjuk elkísérni”. Mint köztudott, Hodász András két héttel ezelőtt jelentette be, hogy homoszexuális.

Az egykor nagy népszerűségnek örvendő pap – aki azóta baristaként dolgozik, ősztől pedig új YouTube-csatornát indít – Instagram-oldalán tárulkozott ki. Azt írta, „Kaptam egy üzenetet, hogy meleg vagyok-e. Gondolkodtam, hogy egyáltalán válaszoljak-e rá. Nehéz ezt megosztanom veletek, mert részben privát, de részben a közre is tartozik, az előéletem miatt. Tudjátok, hogy mindig próbáltam egyenes ember lenni, most is az leszek: igen.” Leszögezte azt is:

Továbbra is hiszek Istenben, és szeretem az egyházat,

számomra öröm lesz, ha ti is így tesztek. És bár tudom, hogy sokan ezt várják tőlem – ezek után még inkább –, de nem arra születtem, hogy megváltoztassam a Biblia tanítását.”

Hodász szerint a párkapcsolata miatt küldték el

A Szemlélek döntése után kisebb közéleti vita bontakozott ki arra vonatkozóan, a fenti bejelentés miatt döntött-e úgy a blog, hogy Hodász nélkül folytatja. Az RTL megkereste az érintettet, aki a televíziónak azt nyilatkozta, szerinte homoszexuális párkapcsolata miatt küldték el a laptól. Rámutatott arra is, a katolikus egyház tanítása szerint nem a homoszexuális hajlam számít bűnnek, hanem az, ha azt valaki megéli.

A televíziónak nyilatkozva Gégény István, a Szemlélek lapigazgatója a tévé megkeresésére válaszolva úgy fogalmazott, „Hodász András élete jelenleg rendezetlen, ezért

neki és a lapnak is az lenne a legjobb, ha hátralépne a nyilvánosságtól”,

majd hozzátette, megkérték „Andrást, fogadja el azt, hogy úgy látjuk helyesnek, hogyha ő nem lesz tagja a szerzői közösségnek. András nem értett egyet ezzel a döntéssel, de elfogadta”.

Csak a szerzői közösségből távozott, a testvéri közösségből nem

Mindezek után a Mandiner megkereste a Szemlélek lapvezetését. Azt kértük, mutassák be, miért látták szükségesnek a szakítást Hodász Andrással. Megkeresésünkre végül Gégény István írásban reagált. A lapigazgató válaszában hangsúlyozta,

Andrásnak jelenleg nem nyilvános helyzetelemzésre, hanem megértő, átölelő hozzáállásra, mellette állásra, csendes békekeresésre, életrendezésre van szüksége”.

Mint jelezte, éppen ezért nem beszélnek erről a nyilvánosságban, s mint mondta, az RTL megkeresésére is csak azért reagáltak, „mert valótlan állítások kezdtek terjedni a szerzői közösségünkből (és nem a testvéri, emberi közösségünkből) való távozása kapcsán”.

A lapigazgató hangsúlyozta: világossá szeretnék tenni, hogy – Hodász állításával szemben – nem egykori szerzőjük homoszexualitása az oka annak, hogy nélküle folytatják. „A részletes hátteret az iránta érzett szeretetünk, tiszteletünk miatt nem részletezzük, így védjük a túlzott, ártó reflektorfénytől, vállalva a ránk zúduló alaptalan rágalmakat”, fogalmazott Gégény.

A Szemlélek alapítója azt is hozzátette, ebben a számukra nehéz időszakban örömmel szembesültek azzal, hogy a Mandiner felületén megjelent egy olyan írásos összefoglaló, amelynek nem csupán a tartalmával, de stílusával is azonosulni tud a Szemlélek közössége. (A Mandiner csütörtökön az Axióma podcastműsorát szemlézte - a szerk.) „Ennek a cikknek a tartalma helyes meglátásokat közöl, illő érzékenységgel kezeli a témát, nem is szeretnénk mást hozzátenni” – zárta válaszát Gégény István.