Hodász András coming outolt: Igen, meleg vagyok

Hodász András, volt katolikus pap az Instagram-oldalán coming outolt. „Kaptam egy üzenetet, hogy meleg vagyok-e. Gondolkodtam, hogy egyáltalán válaszoljak-e rá. Nehéz ezt megosztanom veletek, mert részben privát, de részben a közre is tartozik, az előéletem miatt” – kezdte posztját Hodász.

„Tudjátok, hogy mindig próbáltam egyenes ember lenni, most is az leszek: igen.”

– szögezte le. Elmondta, hogy hosszú út vezetett odáig, hogy ezt leírja s nagy szerepe volt benne annak, hogy egyértelművé vált számára, hogy papként nincs helye az egyházban. „Tudom, hogy ez sokatok számára nehéz, sőt fájdalmas. Nekem is. Szerettem pap lenni, és tudom, hogy ezzel a lépéssel végleg elvágom az utat visszafelé. De az életemnek, küldetésemnek nincs vége, talán még hasznos tagja lehetek a társadalomnak és Krisztus közösségének. Talán igaz rám, hogy Isten engem választott, a »semminek látszót«, a megvetettet, akiről azt hiszik, hogy Istennek semmi köze hozzá, hogy a szeretet civilizációját építsem. Továbbra is hiszek Istenben, és szeretem az egyházat, számomra öröm lesz, ha ti is így tesztek. És bár tudom, hogy sokan ezt várják tőlem - ezek után még inkább -, de nem arra születtem, hogy megváltoztassam a Biblia tanítását. Ez most egyelőre ennyi. Tudom, hogy rengeteg kérdés merül fel, ezekre hamarosan válaszolni fogok a megfelelő fórumon.” – írta az Instagram-oldalán.

Nyitókép: Képernyőkép