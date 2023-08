Lovasi: Lehet, hogy tíz év múlva mi is megtámadjuk Ukrajnát

Szégyenletesnek és fájdalmasnak nevezte azokat az indulatokat, amelyek Péterfy Bori tusnádfürdői fellépését övezték Lovasi András a Magyar Hang Kultúrtáj című podcastjában. „Ezt a gyűlöletcunamit nem lehet megszokni”, fogalmazott a zenész-énekes, aki már ódzkodik az élesebb politikai megfogalmazásoktól és tudatosan hátrébb lépett a politikától, ugyanakkor elítéli a művészekre vonatkozó direktívákat.

Tusványoson sosem volt cenzúra – hangsúlyozta a műsorban Lovasi,

aki szerint zenét és politikát nem lehet elválasztani, de mégis szükséges határokat húzni. „Nekem fellépni ott ugyanolyan kedves, mint fellépni egy falunapon”, utalt Tusnádfürdőre.

A magyar popzenét szerinte exportképessé kellene tenni, egészen egyszerűen, mert a magyar nyelvű piac természeténél fogva kicsi. Szükség lenne kulturális zászlóshajókra, amelyek viszik a magyar kultúra jó hírét. Emlékeztetett: a Neotonnak és az LGT-nek még Japánban is voltak rajongói.

Lovasi szerint az állam a kultúrában „miközben központosít, ki is vonul”, aminek a zene és a zenei képzés kárát látja. Szükségesnek látja, hogy vidéki központokat erősítsen meg az állam a (könnyű)zenei képzés hatékonyságának növelése érdekében, ugyanakkor popzenei képzést nyújtó egyetemet nem tart szükségesnek. A műsorban arról is beszélt, piaci koncentráció tapasztalható a popzene világában, olyan piacbővülés időszakát éljük, amikor egymás mellé emelkednek fel új előadók anélkül, hogy az más előadók visszaszorulásához vezetne. Példaként említette, a Budapest Parkban idén akár 22 teltházas koncert is lehet, ami kifejezetten soknak számít.

A magyar politikáról szólva Lovasi a kormányt kritizálva arról beszélt, a Fidesz gyakorlatilag egypártrendszert hozott létre „szatellit ellenzéki pártokkal”. Oroszországra utalva úgy fogalmazott, láthattuk „a nagy testvérnél”, hogy ott ugyanígy zajlott a folyamat, csak „nekünk még van tíz év előnyünk”.

„Lehet, hogy tíz év múlva mi is megtámadjuk Ukrajnát” – mondta.

Később arról is beszélt, hogy ami a az elmúlt tizenhárom év során „a NER-ben történt, az azt mutatja, hogy a NER-nek van önjavító képessége és nem hülyült meg” mint más hatalmon lévő erők. Ezzel párhuzamosan kritizálta az általa torz, államilag kontrollált piacnak nevezett kultúrpolitikát a kis színházi műhelyek állapota és finanszírozásának hiánya miatt.

„Nem kizárt, hogy 2040-re olyan csapásokat kap ez a civilizáció, amelyet nem tud kimozogni”, fogalmazott Lovasi, aki szerint a Fidesz hatalmát is ilyen jellegű, külső körülmények képesek megtörni, nem a jelenlegi ellenzék.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád