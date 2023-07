Már csak egyet kell aludni és kezdődik a nyár egyik legsokoldalúbb fesztiválja, az MCC Feszt 2023. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyári rendezvénye elhozza a közéleti vitatémák pezsgését, a könnyűzenei sztárfellépők egész sorát, de lehetőséget kínál a családi együttlétre, a magaskultúra népszerűsítésére, közösségépítésre és még a lelki feltöltődésre is. A Dunakanyar fővárosában csütörtöktől vasárnapig több tízezer fiatal vesz részt a „Hangot adunk a tehetségnek!” mottóval startoló fesztiválon, amely idén akár látogatórekordot is elérhet.

Az MCC Feszt szervezői még a tavalyinál is nagyobb helyszínen várják az érdeklődőket Esztergomba július 27. és 29. között, több mint száz színpadi programmal, Edu sétánnyal, kísérőrendezvényekkel, valamint az MCC fesztivál egészen sajátos miliőjével. Ahogy közeleg a start, egyre inkább érdemes figyelni a Mandinert, amely folyamatosan tudósít a legizgalmasabb vitákról és beszélgetésekről, interjúkat hoz a legnevesebb külföldi előadókkal, az MCC Feszt Facebook-oldala pedig hasznos gyorsinfókkal látja majd el a fesztiválozókat.

Idén is színes lesz az MCC Feszt programja

A „Hangot adunk a tehetségnek” mottóval megrendezendő MCC Feszt 2023 színpadjain öt idősávban zajlanak majd a rendezvények, amelyek között mindenki megtalálhatja az őt érdeklődő programokat, legyen szó akár politikáról, gazdaságról, kultúráról, zenéről vagy irodalomról. Az előadók között lesznek mások mellett miniszterek, politikusok, közéleti személyiségek, politikai elemzők, művészek, építészek. Az EDU sétány közel száz kiállítója – ez a szám a tavalyi duplája – a Kis-Duna sétánnyal szemben, a Prímás-szigeten lévő, árnyas Gesztenye fasoron is várja az érdeklődőket, de a Lőrinc utca is számos interaktív programnak ad majd otthont.

A fesztivál közéleti sztárfellépői közül mindenképpen ki kell emelni a korábbi osztráki kancellárt, Sebastian Kurzot, aki azokról a potenciális kihívásokról beszél majd, amelyek a következő év során várnak Európára, azon belül térségünkre. Az osztrák politikus mellett Esztergomba érkezik Michael Knowles amerikai konzervatív politikai kommentátor is, aki szinte biztosan beszél majd olyan dolgokról, amit a (honi) liberális sajtó aggódva figyel majd, hiszen beszélni fog az élet szentségéről, a hagyományos házasság jelentőségéről, a szólásszabadságról és az egyéni szabadságról is.

Aki mandineres programra vágyik, az élőben hallgathatja heti kibeszélő műsorunk felvételét, a Mandiner Reakciót ezúttal is közönség előtt rögzítjük, a helyszín pedig az MCC Feszt. Ezúttal Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Krekó Péter, a Political Capital igazgatója vitatkozik majd, a műsorvezető Kacsoh Dániel főszerkesztő-helyettes lesz.

Ákos, Caramel, Dzsúdló: zenei sztárfellépők egész sora

A könnyűzenei programok este kezdődnek, a bulik az MCC Sziget területén pedig egészen a hajnali órákig tartanak majd. Jön Ákos, a Bagossy Brothers Company, a Budapest Bar, Caramel, Dzsúdló, a Parno Graszt és a Follow the Flow is.

A térbeli tájékozódást segíti az MCC Feszt térkép, a teljes programkínálat pedig ide kattintva böngészhető.

MCC Feszt 2023: minden helyszín egy térképen.

Az MCC Feszt Pass vásárlás idén is online a legegyszerűbb

Az MCC Feszt 2023 szakmai programjai és a koncertek többsége is ingyenesen látogatható. Aki azonban teljesen biztosra szeretne menni és a fesztivál minden szolgáltatását kiélvezni, ide kattintva még beszerezheti a napijegyeket. (A háromnapos jegyek már elfogytak, de napijegyeket korlátozott számban még be lehet szerezni.)

Indul az MCC Feszt busz

Esztergom Budapestről is jól megközelíthető, akár közúton, akár a Volánbusz, illetve a MÁV járataival, de aki a különleges utazási élményeket kedveli, még hajóval is útra kelhet a fővárosból a fesztivál helyszínére. A legkönnyebb utazási formát azonban alighanem az MCC Feszt busz jelenti: a járatok csütörtöktől vasárnapig minden nap 10 és 14 órakor indulnak az Mathias Corvinus Collegium épülete elől (1113 Bp. Tas vezér utca 3-7.) és viszik az MCC Feszt pass-tulajdonosokat Esztergomba, ahol a Helischer József út és a Gőzhajó utca sarkánál állnak meg. Innen 23 órakor és hajnali négykor indulnak vissza Budapestre. (A járatokra előzetesen regisztrálni kell, részletek itt.)