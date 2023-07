Lesz a Fidesznek európai pártcsaládja! – Deutsch Tamás a Mandinernek

Kacsoh Dániel, Kohán Mátyás, Szalai Laura interjúja a Mandiner hetilapban.

Megérkezett az Európai Bizottság újabb jog­államisági jelentése, közben folyamatban van a Magyarország elleni eljárás is. Megszoktuk, az ilyen dokumentumokban rendre arra jutnak, hogy az Orbán-kormány lábbal tiporja a jogállamiságot. Ezúttal azonban némi javulást is „észlelnek” hazánkkal kapcsolatban – hátradőlhet a kormány, vagy még sok a teendő ahhoz, hogy Brüsszel elégedett legyen?

Az egész jogállamisági őrültek háza bicskanyitogató. Még egy jóakaratú brüsszeli bürokrata sem gondolta volna tizenöt éve, hogy az EB eljut oda, ahová a kemény Rákosi-korszak az utolsó éveiben vagy a puhának mondott Kádár-rendszer az első évtizedében eljutott.

A brüsszeli bürokrácia nettó politikai zsarolást alkalmaz”

Erős kezdés: Brüsszel tehát egyenlő Moszkvával?

Bizonyos értelemben még rosszabb is – de természetesen ne tévesszük össze a kettőt, mert Moszkva mégiscsak Európa keleti részén van, Brüsszel meg a nyugati felén. Komolyra fordítva a szót: a brüsszeli bürokrácia nettó politikai zsarolást alkalmaz, leginkább a jogállamisági jelentésekkel és eljárásokkal kapcsolatban. Tegyük tisztába: a jogállamiság alapja a joguralom, ami azt jelenti, hogy nem a pillanatnyi politikai ízlés és hatalmi érdek határozza meg valamiről, hogy jogszerű-e, hanem az, hogy megfelel a jogszabályoknak vagy nem. Brüsszel viszont ma nem így működik: bármi történik is egy a brüsszeli bürokráciának politikailag vagy hatalmilag nem tetsző tagországban, a saját globalista törekvései mentén mindenre az a válasza, hogy az a jogszabályoknak nem megfelelő. Ehhez pedig súlyos következmények társulhatnak, mint például a nekünk jog szerint járó uniós források visszatartása. Megjegyzem, önmagában már az is vérlázító, hogy hogyan létezhet a bizottságnak szubjektív, végül valamilyen hatalmi nyomás­gyakorlás alapjául szolgáló politikai véleménye. Másfelől tragikomikus is az eljárás, hiszen a 2009-es lisszaboni alapszerződésbe éppen azért került be a jogállami klauzula, mert felismerték, hogy az uniós intézmények jogállami szempontokat betartó működése fölött senki nem őrködik.