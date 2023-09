Labdarúgóink már a nemzetközi elitben

Véget ért a nyári átigazolási időszak a labdarúgópiacon, és nyugodtan kijelenthetjük: a magyar foci szempontjából történelmi klubváltások zajlottak le az utóbbi három hónapban. E cikkben túlnyomórészt a magyar válogatottat érintő igazolásokkal foglalkozunk.

A válogatottnak nyolc játékosa tartozik az öt topbajnokság valamelyik klubjához”

A nemzeti együttes keretének kihirdetése alkalmából tartott sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány kiemelte, hogy a következő idényben válogatott labdarúgóink közül hét-nyolc játszik majd topbajnokságban, azaz az angol, a spanyol, a német, az olasz és a francia liga valamelyikében – amire korábban még talán sosem volt példa. Ahogy a kapitány felhívta rá a figyelmet, ez óriási segítség a válogatottnak, hiszen ezekben a bajnokságokban még a legkisebb csapatoknál is a legmagasabb szintű edzésmunkát végezhetik labdarúgóink, és hétről hétre rangos ellenfelek ellen játszhatnak tétmeccset, különösen azok – és szerencsére sok ilyen van –, akik valamelyik európai kupában is szerepelnek. A válogatott 2024-ben ismét a Nemzetek Ligája A divíziójában és reményeink szerint az Európa-bajnokságon is szerepel majd, ezért sem mindegy, hogy a csapat tagjai hol edződnek és játszanak idén.