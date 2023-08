Genderújbeszél

Ha a gondolat meg tudja rontani a nyelvet, a nyelv is meg tudja rontani a gondolatot – tartotta George Orwell, akinek talán az egész világon a legjobb érzéke volt a nyelv hatalmi funkciójának megértéséhez. Nem kell azonban Orwellnek lenni ahhoz, hogy felismerjük: a nyelv minden történelmi korban kiváló eszköze volt a gondolatok központi be­folyásolásának (azaz a propagandának), gondoljunk csak a Római Birodalom kifinomult politikai nyelvezetére vagy az ellenségnek bélyegzettek minden nyelvi emlékét is eltörlő damnatio memoriae szintén római gyakorlatára. Később a bolsevikok és náci rokonaik egymástól függetlenül ugyan, de kísértetiesen hasonló módszereket használva fejlesztették mesteri fokra a nyelvi hadviselést, új szavakat, visszatérő nyelvi fordulatokat és kifejezéseket alkotva, melyekből sokat a magyar nyelvre is igyekeztek inkább kevesebb, mint több sikerrel ráerőszakolni.