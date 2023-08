Beálló háború

Még 2023 júliusának végén sem látszik egyértelműen, mi lesz az orosz–ukrán háború katonai küzdelmeinek végeredménye. Amit biztosan állíthatunk, hogy a déli Zaporizzsjában bevetett ukrán alakulatok már a 10. hadtesthez, az az utolsó ukrán seregtesthez tartoznak, amelyet a tavaszról nyárra halasztott ellentámadásra hoztak létre. Az egymásnak ellentmondó hírek szerint mindössze annyit lehet biztonsággal kijelenteni, hogy a napokban az ukránoknak sikerült áttörniük az első orosz védvonalat. Ez azonban egy meglehetősen kedvezőtlen helyszínen, egy keskeny völgyben következett be, így egyelőre nehéz eldönteni, hogy a keskeny arcvonalon nagy veszteségek árán előrenyomuló ukrán csapatok az ellenséget vagy saját magukat hozták-e kellemetlenebb helyzetbe. Fennáll az esélye, hogy az alakulatok végül egy hurokba dugják a fejüket, és elérik azt, ami orosz egységeknek eddig mindössze Mariupolnál sikerült: nagyobb ukrán erőket bekeríteni.

Az előbbi küzdelmekkel párhuzamosan heves harcok dúlnak Bahmutnál is, ahol az ukrán erők a várostól északra és délre egyaránt megpróbálják áttörni az orosz védelmet. Itt újra feltűnt a korábbi Azov ezred, amely most 3. rohamdandárként támadja a közepes katonai jelentőségű, de rendkívül elhíresült célpontot. Bár délen sikerült a Kliscsijivka körüli magaslatokat elfoglalniuk az ukránoknak, így a helyzet kedvezőbb a számukra, az orosz hadsereg hevesen védelmezi a települést. Északon többször is gazdát cserél egy-egy terepszakasz, az egyre többször aktívan fellépő orosz erők rendre visszafoglalják az elvesztett területet.