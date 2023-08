Az ocsúdó ország

Száz éve Magyarország a Trianonból való felocsúdás éveit élte. Mennyire tért magához a magyar társadalom a történelmi sokk után?

Az első világháború ugyan befejeződött 1918 novemberében, de Európa keleti részére még évekig nem köszöntött nyugalom. Kelet- és Közép-Európa kis és törékeny nemzet­államai az egymás ellen viselt háborúkban születtek meg, a területére benyomuló ellenséges csapatoktól szenvedő történelmi Magyarországot pedig széjjeltépték a nagy háború utáni kis háborúk. Trianon „Trianon” előtt következett be, az utódállamok csapatai a széthulló, demoralizált ország területének nagy részét néhány hónap alatt birtokba vették. Eközben a magyar társadalom 1918 és 1921 között egyfajta hideg polgárháborúban élt, a területi megcsonkítással párhuzamosan rengeteg belső, elmérgesedő konfliktus is mély sebeket okozott. Az ország egyébként is nehezen ocsúdott fel a trianoni béke sokkoló következményeiből: a formálódó kisantant fenyegető gyűrűje, a nemzetközi elszigeteltség, a lecsúszott középrétegek szociális létbizonytalansága, az elszakított területekről menekülő százezrek ínsége fokozta a háború pusztításából, valamint a forradalmak, a román megszállás megrázkódtatásából kilábalni alig kezdő ország nyomorát, társadalmi és politikai feszültségeit.