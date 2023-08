A rejtelmes sziget és a Homo sapiens jövője

Jared Diamond – bár eredeti szakmáját tekintve evolúcióbiológus – a nyugati történetírás talán legnagyobb élő alakja. A nyilvánosságtól immár visszavonult szerző alapműveként a Háborúk, járványok, technikákat (Guns, Germs and Steel) szokás emlegetni – joggal, hiszen e monumentális kötettel szerzőnk képes volt átfogó magyarázatot adni a nemzetek felemelkedésének és hanyatlásának sajátos logikájára. Diamond azonban írt egy másik, rendkívüli jelentőségű alapművet is, az Összeomlást (Collapse), amelynek tárgyszerű leírása a bolygó egyik legfurcsább helye, a Húsvét-­sziget történetéről annyira kerek, hogy nemrég önálló könyvként is megjelent.

Ez az apró, csendes-óceáni földdarab különös kőszobraival látszólag semmilyen érdemleges szerepet nem játszik a Homo sapiens sorsának alakulásában. Diamond szerint azonban nem létezik a Húsvét-szigetnél sokatmondóbb példázata annak, hogyan taszítják magukat – az előrelátás hiányában – szükségszerű pusztulásba egykor virágzó civilizációk.