A harcok után sem lesz már semmi a régi – Both Miklós a Mandinernek

Már olyan régóta tart az ukrajnai háború, hogy időnként meg is feledkezünk róla. Hogyan éli meg?

Rosszul. Nehéz is erről beszélnem, mert sok személyes érzelmi szál is köt Ukrajnához. Mivel rengeteget tudok az országról, és így a folyamatokat az átlagosnál nagyobb képben látom, még borzasztóbb megtapasztalni, hogyan esik szét a háború miatt minden. Nemcsak a kutatói közegre gondolok, bár nyilván az is fáj, hanem az általam bejárt és megszeretett falvak lakosságára, az egész társadalomra. Olyan szintű a változás, hogy a kinti barátaim, ismerőseim elmondásából meg kellett értenem, a harcok befejeztével sem lesz már semmi a régi. Új világ köszönt be, amelyről még nem tudhatjuk, hogyan fog kinézni.

Identitásában nem éppen most erősödik meg igazán az ukrán nemzet?

Ez egyrészről igaz, főleg a fiatalabb generációk körében, másrészről viszont egy háborúnak, legyen bárhol a földön, mindig súlyos következményei vannak: a sebek, traumák nemzedékeken át öröklődnek. Az emberek általában kevésbé gondolnak erre, külső szemlélőként jobbára a fizikai rombolást tudják átélni. Pedig legalább ugyanilyen fontos beleérezni a lelkekben zajló dúlásba. Mert gondoljunk bele, hogy mi is élünk valahol, egy lakóközösségben, ahol megvannak a bejáratott kapcsolataink: kitől kérünk sót, ki vigyáz a macskára, amíg elutazunk. Ugyanígy a munkahelyen, kik a barátaink, kik a jó kollégáink, ismerőseink, velük hogyan közlekedünk a mindennapokban. Ezek a láthatatlan viszonyok tartanak meg és össze bennünket, és ezek egy társadalom minőségi működésének a kulcselemei is, amelyek a biztonságot, a kötődést adják. Most viszont Ukrajnában, ahol és ahonnan tömegével kényszerülnek menekülni az emberek, hirtelen mintha egy sövénynyíróval átvágták volna ezt az összes rejtett szálat. Ez iszonyatos, a következő évtizedekre, az emberek önmeghatározására egészen biztosan kiható tragédia.