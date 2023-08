A háború árát nem lehet a magyar gazdákkal megfizettetni – Nagy István a Mandinernek

Milyen mérleget lehet vonni az ország idei gabonaterméséről?

Felemás érzések uralkodnak bennem. Nehéz helyzetből indultunk: a tavalyi, történelmi méretű aszály után jó reményekkel kecsegtetett a tavasz. Az idei esztendő nagyságrendekkel jobb, de mégis elmarad a várakozásoktól. Persze minden viszonyítás kérdése, hiszen a 2021-es rekordévhez viszonyítunk.

Olyan tömegárut, amelynek árát a világpiac határozza meg, nem érdemes alacsony hatékonyságú termelésben előállítani”

Fussunk végig a számokon…

Az őszi árpa aratása befejeződött: az országos termésátlag 5,5 tonna lett hektáronként. Jobbnak ígérkezett, de ez is kiváló eredmény. A búza betakarítása folyamatban van, 5,6 tonnás termésátlag

várható, és a vártnál alacsonyabb a szemtelítettség, a hektolitersúly. Tavaly szinte megégett a talaj, ami hatással volt a termékenységre, a talajban élő mikrobák életére, és ez meglátszik az idei eredményeken is. A tavaszi árpa 60 százalékát már betakarították, 4,4 tonnás termésátlag mutatkozik. Büszkélkedhetünk, hiszen így a folyékony kenyerünk alapanyaga is meglesz. Főleg, hogy a hazai sörfőzdék is egyre fontosabbnak tartják, hogy magyar árpából készüljön a sör. A tritikálé egyharmadát learatták, a termésátlag 4,6 tonna hektáronként, a rozs negyedénél tartunk, 3,6 tonna termett hektáronként. A zab aratása is megkezdődött, egyelőre 2,9 tonnás átlaghozam mutatkozik, az őszi repce betakarítása pedig a végéhez közeledik 3,1 tonnás hektáronkénti hozammal. A borsó több mint hetven százalékát szintén betakarították, 2,4 tonnás terméshozamokkal. Panaszra nincs okunk, jó erős átlagos termés mutatkozik. A világpiaci helyzet viszont igencsak aggasztó, hiszen az ukrán gabonaválság Európa belső piacain olyan változásokat idézett elő, amelyek a terményárak mélyrepülését eredményezik.