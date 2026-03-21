03. 21.
szombat
03. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború egyesült arab emírségek irán

Dubaj a háború árnyékában: meddig tart ki a látszólagos luxus?

2026. március 21. 21:13

Olaj nélkül is van élet, de víz és élelem nélkül? Az iráni légitámadások a gazdasági és termelési struktúrát célozták meg elsődlegesen. Lazac, kaviár már fogyatkozóban, de a polcokon még van elegendő élelem Dubajban. Vajon a sivatagi csúcstechnológia és a stratégiai tartalékok elegendők lesznek egy elhúzódó konfliktus túléléséhez?

2026. március 21. 21:13
A közelmúltbeli közel-keleti feszültségek és az iráni ellátási útvonalak bizonytalansága sokakban már korábban felvetette a kérdést: mi történik, ha elapadnak a források egy olyan régióban, ahol az élelmiszer 85-90 százaléka importból származik?  

Sky Kurtz, a technológiai alapú mezőgazdasággal foglalkozó Pure Harvest vezérigazgatója szerint a helyzet jelenleg stabil. Az Emírségek nem a szerencsének, hanem az elmúlt évtized tudatos tervezésének és a COVID-19 alatt tökélyre fejlesztett logisztikai tartalékoknak köszönheti, hogy nem alakult ki ellátási válság. 

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Azonban a nyugalom látszólagos. A frissáru-függőség az Öböl-térség Achilles-sarka: a nemzetközi szállítási láncok legkisebb megingása is azonnal érezteti hatását a sivatagi metropoliszokban.  

A jelenlegi konfliktus nem csupán egy politikai krízis, hanem egy fájdalmas ébresztő is: a régió hosszú távú stabilitása azon múlik, képesek-e a technológia segítségével függetlenedni a külső beszállítóktól, mielőtt a következő sokkhatás érné a rendszert. 

De vajon hol van az a pont, ahol a társadalmi bizalom megroppan, és a sivatagi oázisok ellátórendszere kártyavárként omlik össze? A válságkezelés alapszabálya, hogy nem a készlethiány, hanem a pánik öli meg a rendszert. Sky Kurtz, a Pure Harvest vezérigazgatója szerint az Egyesült Arab Emírségek egyelőre állja a sarat, de a háttérben egy veszélyes pszichológiai játszma zajlik. Egy olyan régióban, amely élelmiszerszükségletének 90%-át importálja, a biztonságérzet nem a valóságon, hanem a folytonosság illúzióján alapul

Az összeomlástan szemszögéből: Függőség és komplexitás  

A kollapszológia egyik fő tétele, hogy minél komplexebb és kifinomultabb egy rendszer, annál sérülékenyebb a külső sokkhatásokkal szemben.  

Az Öböl-térség élelmiszerellátása egy „just-in-time” csoda: ha Irán felől elakad a szállítás, vagy a tengeri útvonalak lezárulnak, a rendszernek nincs ideje az adaptációra. A 85-90%-os importfüggőség nem csupán statisztika, hanem egy strukturális csapda. A COVID-19 alatt kiépített tartalékok most védőhálót jelentenek, de egy elhúzódó regionális háború felemésztheti ezeket a pufferkészleteket, elvezetve a rendszer kritikus pontjáig (tipping point), ahol a hálózat már nem képes önmagát fenntartani – és akkor történik meg az összeomlás. 

A gazdasági válás is eljuthat egy olyan pontig, ahol bekövetkezik a gazdasági összeomlás, ami az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti és a pszichét is – de nem csak arab világban, Európában is.  

 

Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP

 

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 21. 21:30
Trump a tegnapi posztjában is próbálja a NATO országokat belerángatni a háborújába: „Az USA nélkül a NATO EGY PAPÍRTIGRIS! Nem akartak csatlakozni a harchoz, hogy megállítsák az atomenergiával rendelkező Iránt. Most, hogy a harcot katonailag MEGNYERTÜK, és számukra alig jelent már veszélyt, panaszkodnak a magas olajárakra, amelyeket kénytelenek fizetni, de nem akarnak segíteni a Hormuzi-szoros megnyitásában, egy egyszerű katonai manőverben, amely az egyetlen oka a magas olajáraknak. Olyan könnyű lenne, és olyan alacsony a kockázat. GYÁVÁK, és ezt MEG FOGJUK JEGYEZNI!”
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 21. 21:20
Matolcsyék rosszkor vásároltak be dubaji luxusingatlanokból.
Farkasvölgyi
2026. március 21. 21:14
Vigyazó szemetek Dimonára vessétek...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!