Dubaj a háború árnyékában: meddig tart ki a látszólagos luxus?

Minden idők legnagyobb élelmiszerválsága közeleg: 2008 óta nem láttak ilyet
Az Öböl-államok rémálma válhat valóra – milliók maradhatnak élelem nélkül, kikötők és ellátási útvonalak kerültek célkeresztbe.
Olaj nélkül is van élet, de víz és élelem nélkül? Az iráni légitámadások a gazdasági és termelési struktúrát célozták meg elsődlegesen. Lazac, kaviár már fogyatkozóban, de a polcokon még van elegendő élelem Dubajban. Vajon a sivatagi csúcstechnológia és a stratégiai tartalékok elegendők lesznek egy elhúzódó konfliktus túléléséhez?
A közelmúltbeli közel-keleti feszültségek és az iráni ellátási útvonalak bizonytalansága sokakban már korábban felvetette a kérdést: mi történik, ha elapadnak a források egy olyan régióban, ahol az élelmiszer 85-90 százaléka importból származik?
Sky Kurtz, a technológiai alapú mezőgazdasággal foglalkozó Pure Harvest vezérigazgatója szerint a helyzet jelenleg stabil. Az Emírségek nem a szerencsének, hanem az elmúlt évtized tudatos tervezésének és a COVID-19 alatt tökélyre fejlesztett logisztikai tartalékoknak köszönheti, hogy nem alakult ki ellátási válság.
Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia a kőolajkészletek elapadására és a zöldátállás jelentette kihívásokra felkészülve a több lábon állás stratégiája mellett döntött.
Azonban a nyugalom látszólagos. A frissáru-függőség az Öböl-térség Achilles-sarka: a nemzetközi szállítási láncok legkisebb megingása is azonnal érezteti hatását a sivatagi metropoliszokban.
A jelenlegi konfliktus nem csupán egy politikai krízis, hanem egy fájdalmas ébresztő is: a régió hosszú távú stabilitása azon múlik, képesek-e a technológia segítségével függetlenedni a külső beszállítóktól, mielőtt a következő sokkhatás érné a rendszert.
De vajon hol van az a pont, ahol a társadalmi bizalom megroppan, és a sivatagi oázisok ellátórendszere kártyavárként omlik össze? A válságkezelés alapszabálya, hogy nem a készlethiány, hanem a pánik öli meg a rendszert. Sky Kurtz, a Pure Harvest vezérigazgatója szerint az Egyesült Arab Emírségek egyelőre állja a sarat, de a háttérben egy veszélyes pszichológiai játszma zajlik. Egy olyan régióban, amely élelmiszerszükségletének 90%-át importálja, a biztonságérzet nem a valóságon, hanem a folytonosság illúzióján alapul.
A kollapszológia egyik fő tétele, hogy minél komplexebb és kifinomultabb egy rendszer, annál sérülékenyebb a külső sokkhatásokkal szemben.
Az Öböl-térség élelmiszerellátása egy „just-in-time” csoda: ha Irán felől elakad a szállítás, vagy a tengeri útvonalak lezárulnak, a rendszernek nincs ideje az adaptációra. A 85-90%-os importfüggőség nem csupán statisztika, hanem egy strukturális csapda. A COVID-19 alatt kiépített tartalékok most védőhálót jelentenek, de egy elhúzódó regionális háború felemésztheti ezeket a pufferkészleteket, elvezetve a rendszer kritikus pontjáig (tipping point), ahol a hálózat már nem képes önmagát fenntartani – és akkor történik meg az összeomlás.
A gazdasági válás is eljuthat egy olyan pontig, ahol bekövetkezik a gazdasági összeomlás, ami az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti és a pszichét is – de nem csak arab világban, Európában is.
Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP