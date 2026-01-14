Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
áram czepek gábor paksi atomerőmű időjárás hideg magyarország napenergia

Aggasztó rekordot döntött Magyarország – és már azt is tudjuk, mi jön ezután

2026. január 14. 10:05

Fontos pályázat érkezik, szintet lép az otthoni energiatermelés.

2026. január 14. 10:05
napenergia

A hideg téli időjárás miatt a napokban rekordot döntött a hazai áramfogyasztás: január 9-én 8022 megawatt volt a magyar villamosenergia-hálózat rendszerterhelése, vagyis ekkora volt az ország összes áramfogyasztása. 

Ez új történelmi csúcsnak számít, hiszen a korábbi rekordot tavaly január 20-án mérték 7663 MW-on, a különbség pedig közel 360 MW, ami majdnem felér a csepeli erőmű teljesítményével (401 MW).

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

a háztartások, az ipar, a szolgáltatások és az infrastruktúra egyidejű áramigénye az egekbe szökött.

Múlt csütörtök, azaz a hidegebb idő beállta óta a hazai felhasználók áramigényének nagyjából harmadát importból kell fedezni, és volt olyan időszak is, amikor minden szomszédunktól érkezett villamos energia – írja elemzésében a Magyar Nemzet. A fogyasztás másik szűk harmadát a hazai gázerőművek és mintegy ötödét a – jelenleg 150 MW teljesítménycsökkenéssel üzemelő – paksi atomerőmű fedezte. A fennmaradó termelés néhány százalékait a nap- és szélerőművek, a lignittüzelés és a biomassza erőművi felhasználása adta.

Lengyelországban az áramtermelés hetven százalékát szén- és gázerőművek fedezik, Németországban pedig negyvenezer megawatt fosszilis alapú áramtermelő dolgozik. A francia atomerőművek szintén csúcsra járnak.

Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a lapnak kiemelte, 

a helyzet tökéletesen megmutatja, miért stratégiai ügy a hazai nukleáris kapacitások fejlesztése.

A paksi atomerőmű bár jelenleg is stabilan, szén-dioxid kibocsátása nélkül termel nagy mennyiségű áramot, jól látható, hogy a mintegy kétezer megawattos összkapacitása nem elég. A Paks II atomerőmű két új blokkjának 2400 MW-os kapacitása már ma is jól jönne.

Az energiatárolás lesz a legnagyobb áttörés

A rekordokkal járó hideg időjárás beköszönte előtt, tavaly év végén tett fontos bejelentést a kormány: 

új szintre lép az otthoni energiatermelés, mivel a napelemek elterjedése után most az energiatárolás terén jöhet el az áttörés.

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes közösségi oldalán felidézte,2010-ben mindössze néhány száz naperőmű működött Magyarországon, mára azonban több mint 320 ezer háztartás termel saját maga villamos energiát. 

Ezt is ajánljuk a témában

Fontos pályázatot nyit meg a kormány

Ennek érdekében a kormány döntést hozott: jelentős állami támogatással segíti az otthoni energiatárolók elterjedését. A napelemmel már rendelkező, illetve azt a jövőben telepíteni tervező családok akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak akkumulátor, valamint – szükség esetén – inverter megvásárlására és felszerelésére. A cél egyértelmű: a háztartások még önállóbbá váljanak, csökkenjen a hálózattól való függés, és 

a megtermelt napenergiát akkor is fel lehessen használni, amikor éppen nem süt a nap. A pályázat részletei január 15-én válnak megismerhetővé, 

a jelentkezés pedig február elején indul. Czepek Gábor ígérete szerint a következő hetekben további információkkal is jelentkezik.

Nyitókép: MTI/Christopher Neundorf

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
•••
2026. január 14. 12:46 Szerkesztve
Minden 20- 30 évek után mindig kitalálnak újabb pénznyelő forrásokat életfontosságú nélkülözhetetlen megújításokat fejlesztik ami a nép zsebéből a pénzt kiszedi . Egyre drágábbak . Légkondit 10 évvel ezelőtt 140 ezerért beszereltek , most hogy légkondi bedöglött az új 400 ezer forintba kerül . Napelem beszerelése több millió forint . Annyira drága az élet amennyibe kerítjük.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 14. 11:37
egy ujfajat energiatarolon kell dolgoznia a magyar feltalaloknak, es nemcska a magyaroknak.
Válasz erre
0
1
NokiNokedli
•••
2026. január 14. 11:31 Szerkesztve
Télen mindenki baxhatja a napelem termelést és annak főleg a tárolását is. Befőttbe meg nem lehet eltenni a nyári nap fényét.
Válasz erre
1
1
Dixtroy
2026. január 14. 11:28
hároszázhatvan vega matt
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!