Aggasztó rekordot döntött Magyarország – és már azt is tudjuk, mi jön ezután

Fontos bejelentést tett a kormány: új szintre lép az otthoni energiatermelés
A napelemek elterjedése után most az energiatárolás terén jöhet el az áttörés.
Fontos pályázat érkezik, szintet lép az otthoni energiatermelés.
A hideg téli időjárás miatt a napokban rekordot döntött a hazai áramfogyasztás: január 9-én 8022 megawatt volt a magyar villamosenergia-hálózat rendszerterhelése, vagyis ekkora volt az ország összes áramfogyasztása.
Ez új történelmi csúcsnak számít, hiszen a korábbi rekordot tavaly január 20-án mérték 7663 MW-on, a különbség pedig közel 360 MW, ami majdnem felér a csepeli erőmű teljesítményével (401 MW).
a háztartások, az ipar, a szolgáltatások és az infrastruktúra egyidejű áramigénye az egekbe szökött.
Múlt csütörtök, azaz a hidegebb idő beállta óta a hazai felhasználók áramigényének nagyjából harmadát importból kell fedezni, és volt olyan időszak is, amikor minden szomszédunktól érkezett villamos energia – írja elemzésében a Magyar Nemzet. A fogyasztás másik szűk harmadát a hazai gázerőművek és mintegy ötödét a – jelenleg 150 MW teljesítménycsökkenéssel üzemelő – paksi atomerőmű fedezte. A fennmaradó termelés néhány százalékait a nap- és szélerőművek, a lignittüzelés és a biomassza erőművi felhasználása adta.
Lengyelországban az áramtermelés hetven százalékát szén- és gázerőművek fedezik, Németországban pedig negyvenezer megawatt fosszilis alapú áramtermelő dolgozik. A francia atomerőművek szintén csúcsra járnak.
Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a lapnak kiemelte,
a helyzet tökéletesen megmutatja, miért stratégiai ügy a hazai nukleáris kapacitások fejlesztése.
A paksi atomerőmű bár jelenleg is stabilan, szén-dioxid kibocsátása nélkül termel nagy mennyiségű áramot, jól látható, hogy a mintegy kétezer megawattos összkapacitása nem elég. A Paks II atomerőmű két új blokkjának 2400 MW-os kapacitása már ma is jól jönne.
A rekordokkal járó hideg időjárás beköszönte előtt, tavaly év végén tett fontos bejelentést a kormány:
új szintre lép az otthoni energiatermelés, mivel a napelemek elterjedése után most az energiatárolás terén jöhet el az áttörés.
Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes közösségi oldalán felidézte,2010-ben mindössze néhány száz naperőmű működött Magyarországon, mára azonban több mint 320 ezer háztartás termel saját maga villamos energiát.
Ennek érdekében a kormány döntést hozott: jelentős állami támogatással segíti az otthoni energiatárolók elterjedését. A napelemmel már rendelkező, illetve azt a jövőben telepíteni tervező családok akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak akkumulátor, valamint – szükség esetén – inverter megvásárlására és felszerelésére. A cél egyértelmű: a háztartások még önállóbbá váljanak, csökkenjen a hálózattól való függés, és
a megtermelt napenergiát akkor is fel lehessen használni, amikor éppen nem süt a nap. A pályázat részletei január 15-én válnak megismerhetővé,
a jelentkezés pedig február elején indul. Czepek Gábor ígérete szerint a következő hetekben további információkkal is jelentkezik.
