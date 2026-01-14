Aggasztó rekordot döntött Magyarország – és már azt is tudjuk, mi jön ezután

A hideg téli időjárás miatt a napokban rekordot döntött a hazai áramfogyasztás: január 9-én 8022 megawatt volt a magyar villamosenergia-hálózat rendszerterhelése, vagyis ekkora volt az ország összes áramfogyasztása.

Ez új történelmi csúcsnak számít, hiszen a korábbi rekordot tavaly január 20-án mérték 7663 MW-on, a különbség pedig közel 360 MW, ami majdnem felér a csepeli erőmű teljesítményével (401 MW).