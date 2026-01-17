Brüsszelben hitetlenkednek: harmadikok lettünk egy listán, amitől a Nyugat még mindig csak álmodozik

A miniszter kiemelte, hogy Magyarország teljesítménye nemzetközi szinten is figyelemre méltó. Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy a világon tizenhat olyan országot azonosítottak, ahol az utóbbi időszakban emelkedett a termékenységi arányszám, és ebben az emelkedésben hazánk a harmadik helyen áll a világon. Az Európai Unión belül pedig még látványosabb az előrelépés:

a növekedés ütemét tekintve Magyarország az első helyen áll, míg a termékenységi mutató abszolút értékében a harmadik helyre küzdöttük fel magunkat a 2023-as adatok szerint.

Van azonban egy döntő különbség a magyar és a nyugat-európai adatok között, amit a miniszter nem mulasztott el hangsúlyozni. Míg az Unió nagy részén minden negyedik szülés migrációs hátterű anyához köthető, addig Magyarországon ez az arány gyakorlatilag nulla. Hankó rámutatott, hogy ha a „honos” születési arányszámokat nézzük, Magyarország pozíciója még előkelőbb az európai rangsorban. Ez a tény alapjaiban cáfolja azt a Brüsszelben gyakran hangoztatott narratívát, miszerint a demográfiai télre és a munkaerőhiányra csak a bevándorlás lehet az üdvözítő megoldás.-as

A családtámogatási rendszer Magyarországon

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó arra is rávilágított, hogy a magyar rendszer egyedülállósága a szerkezetében és a filozófiájában rejlik. Sokan kritizálják a kormányt azzal, hogy bizonyos szociális juttatások összege nem nőtt látványosan, de Szalai szerint ők számos juttatást nem vesznek figyelembe. „Vannak azok a juttatások, amiket mindenki a szociális kiadások sorára tesz be, mint a CSED, a GYED vagy a GYES, de a mi rendszerünk ennél sokkal többről szól” – magyarázta a szakértő.