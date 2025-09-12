Megérkezett a kínai óriás: olyan gyár épül Magyarországon, amilyen eddig csak Németországban volt

A BorsodChem jelentős ipari fejlesztést indít Kazincbarcikán: a vállalat Európa egyik első LFP (lítium-vas-foszfát) katódalapanyag-gyártó üzemét hozza létre – írja a Világgazdaság a Magyar Építőkre hivatkozva. Az új létesítmény a korábbi pétisóraktár átalakításával valósul meg, éves kapacitása 30 ezer tonna lesz, és több mint 50 új munkahelyet teremt a térségben. A próbaüzem kezdete 2026 végére várható.

A kínai Wanhua Chemical Group részét képező vegyipari óriásvállalat közölte: az üzem megfelel a szigorú uniós környezetvédelmi előírásoknak, a gyártási folyamat teljesen zárt és automatizált. A technológia biztonságos, mivel az alkalmazott alapanyag stabil vegyület, nem gyúlékony, nem robbanásveszélyes és az emberi szervezetre sem jelent kockázatot.

Az új LFP-technológia világszerte egyre nagyobb szerepet kap: energiatároló rendszerekben, fogyasztói elektronikában és vezető autógyártók elektromos járműveiben is elterjedten használják. Európában jelenleg csak Németországban működik hasonló gyártóüzem, így a kazincbarcikai fejlesztés úttörőnek számít a kontinensen.