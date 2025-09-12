Ft
Európa óriásvállalat Németország gyár technológia

Megérkezett a kínai óriás: olyan gyár épül Magyarországon, amilyen eddig csak Németországban volt

2025. szeptember 12. 10:03

Európában is úttörő gyár lesz.

2025. szeptember 12. 10:03
null

A BorsodChem jelentős ipari fejlesztést indít Kazincbarcikán: a vállalat Európa egyik első LFP (lítium-vas-foszfát) katódalapanyag-gyártó üzemét hozza létre – írja a Világgazdaság a Magyar Építőkre hivatkozva. Az új létesítmény a korábbi pétisóraktár átalakításával valósul meg, éves kapacitása 30 ezer tonna lesz, és több mint 50 új munkahelyet teremt a térségben. A próbaüzem kezdete 2026 végére várható. 

A kínai Wanhua Chemical Group részét képező vegyipari óriásvállalat közölte: az üzem megfelel a szigorú uniós környezetvédelmi előírásoknak, a gyártási folyamat teljesen zárt és automatizált. A technológia biztonságos, mivel az alkalmazott alapanyag stabil vegyület, nem gyúlékony, nem robbanásveszélyes és az emberi szervezetre sem jelent kockázatot.

A BorsodChem Európában úttörőnek számító, világszinten is élvonalbeli LFP katódalapanyag-gyártó üzemet hoz létre, 

Európában ehhez hasonló technológiájú üzem csak Németországban üzemel.

Az új LFP-technológia világszerte egyre nagyobb szerepet kap: energiatároló rendszerekben, fogyasztói elektronikában és vezető autógyártók elektromos járműveiben is elterjedten használják. Európában jelenleg csak Németországban működik hasonló gyártóüzem, így a kazincbarcikai fejlesztés úttörőnek számít a kontinensen.

A BorsodChem vezérigazgatója, Kruppa László hangsúlyozta: az üzem működése nem terheli számottevően a környéket. A közúti forgalom legfeljebb napi 20 kamionnal nő, a zajhatások szigorú szabályozás mellett maradnak, a vízfogyasztás pedig gyakorlatilag változatlan lesz. Az LFP-üzem így minimális környezeti terheléssel működik majd.

Nyitókép: BorsodChem Facebook-oldala

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
salátás
•••
2025. szeptember 12. 11:12 Szerkesztve
optimista-2 2025. szeptember 12. 10:33 Kimaradt a hírből: 50 munkahely 5 milliárd állami támogatással. 100 millió/ alkalmazott. ------------- és az is, hogy ennek a gyárnak a terméke évente 50-150 milliárd árbevétel így már nem is olyan sok,sőt... alkalmazottanként 1-3 milliárd előállított érték elég derék
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. szeptember 12. 10:33
Kimaradt a hírből: 50 munkahely 5 milliárd állami támogatással. 100 millió/ alkalmazott.
Válasz erre
3
2
kbexxx
•••
2025. szeptember 12. 10:26 Szerkesztve
Egyrészt örvendetes, hogy munkahely létesül. Valamint,hogy a katod alap anyagot ,felhasználhatják idehaza, az akkumulátor gyárakban . Ezzel is. ,olcsóbb gyártást eredményezhet.,. Lítium.., vas ,,szorodó, ércek szállításuk is környezet terhelő. A foszfát, meg a növény védőszereken is megtalálható, anyag is lehet.Minden esetben, erős környezet védelmi előírások, betartására lesz szükség ,
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!