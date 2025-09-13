„Csökkent a jogosult ingatlanok ára

Az Otthon Start Program bejelentése óta országos szinten a támogatott hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett.

Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább, derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből.

Az ingatlan.comon lehet úgy keresni, hogy csak azokat az ingatlanokat mutatja, ami megfelel a kamattámogatott hitelnek.”

Nyitókép: Pixabay