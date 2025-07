A szemünk láttára zúzták szét a liberális mítoszt: ezek után nehezen tudják majd újra szédíteni az embereket

„Ennyit a világbajnok magyar ÁFA-kulcsról” – jegyezte meg ironikusan Sebestyén Géza a Facebook-oldalán.

„Ahogyan korábban is írtam, nem igaz még az sem, hogy a nagyvilágban nincsenek 27 százaléknál nagyobb ÁFA-kulcsok. De nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy számos termék és szolgáltatás nem 27 százalékkal, hanem kedvezményes kulcsokkal (18, 5 vagy akár 0) adózik Magyarországon is. Ennek következtében az átlagos ÁFA-kulcs jóval 27 százalék alatt van nálunk is.

A vat.update számításai szerint a magyar átlagos ÁFA-kulcs 13,9 százalék. Ezzel az értékkel nem hogy Világ-, de Európa-bajnokok sem vagyunk.

Magasabb a horvátok 15,5 százaléka, a dánok 15,0 százaléka, és lényegében azonos a bolgárok és a svédek értéke is” – szögezte le a közgazdász.