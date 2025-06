Mikor születünk? – A magyar termékenység titkos naptára

Az Egyesült Államokban pedig a júliustól szeptemberig tartó időszak hozza a legtöbb gyermekáldást, mivel a nyugodtabb téli hónapok kedveznek a párok együttlétének.

A magyarországi születésszámok ugyancsak erős szezonalitást mutatnak. Az elmúlt öt évben például minden egyes áprilisban alacsonyabb volt a hazai termékenységi mutató, mint az azt megelőző hónapban. Ugyanez igaz októberre és decemberre is.

Ezzel szemben a május–június–július hármas szinte kivétel nélkül növekvő termékenységi értékeket hozott. Az elmúlt öt év átlagában ebben a három hónapban

összesen 0,25-tel emelkedett a termékenységi arányszám az áprilisi értékhez képest – ráadásul egyetlen évben sem csökkent ebben az időszakban.

Vissza a jövőbe – a termékenységi rátával

Az 1. ábra azt mutatja, hogyan alakult a magyar termékenységi ráta az elmúlt években (vastag narancssárga görbe), illetve hogyan alakult volna, ha teljes mértékben követte volna a 2021–2023-as időszak szezonális trendjeit (vékony, világossárga görbe).

1. ábra: A tényleges és a becsült termékenységi ráta alakulása

Jól látható, hogy az elmúlt másfél év során a magyar termékenységi mutató szinte egy az egyben a korábbi szezonális mintázatnak megfelelően alakult. Szeptembertől áprilisig a korábbi években is csökkenő trendet figyelhettünk meg – és ez történt most is.

A nagy kérdés az, hogy a jövőben is a múltbeli trendek szerint alakul-e a születések száma, vagy a következő hónapokban eltér-e a megszokott mintától. Én egyértelműen az első forgatókönyv mellett teszem le a voksomat: véleményem szerint mostantól szeptemberig emelkedő trendet fog kirajzolni a magyar születési arányszám, amely akár az 1,5-es szintet is elérheti szeptemberre.