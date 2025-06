Íme az előrejelzés: ez a jövő vár Magyarországra

Jöhet a gyorsuló növekedés, de a háború még mindig visszahúzza a magyar gazdaságot – így látja a magyar gazdaság helyzetét Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője, aki hétfőn tartott sajtótájékoztatóján az idei és jövő évi várakozásaikra is kitért.

Visszahúzza a régiós gazdaságokat a háború

Németh Dávid az ukrán háború hatásáról elmondta: visszahúzza a régiós gazdaságokat, még ha nem is extrém mértékben. A Mandiner kérdésére elárulta, ez mit is jelent pontosan: nagyságrendileg 0,2 százalékkal húzza vissza a magyar gazdasági növekedést a háború. Az elején volt egy nagy sokk, amely során megugrottak az energiaárak, akkor rendkívül negatívnak tűnt a helyzet, azóta már stabilizálódtak az ellátási láncok és a magyar gazdaságot ért negatívumok is enyhültek.

Az orosz energiáról való leválással kapcsolatban elhangzott, hogy sok európai ország már más útvonalon keresztül szerzi be a forrásokat. Németh Dávid szerint ez ugyan drágább megoldás, de üdvözlendő, hogy csökkent az egyoldalú kitettség.

Lapunk kérdésére, hogy az olcsó energiáról való leválás nem okoz-e jelentős versenyhátrányt, versenyképességbeli visszaesést, az elemző úgy fogalmazott: az energiaintenzív iparágak számára ez valóban drasztikus lépés, az orosz energiáról való leválás egyértelmű hátrány. Ugyanakkor vannak az uniós terveknek – Németh szerint – Magyarországra nézve pozitívumai is, például az orosz olaj árát 45 dollárra nyomnák le hordónként, ez kedvezne hazánknak, legalábbis a költségvetésnek mindenképp.