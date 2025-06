Érkezik a pluszpénz a magyarokhoz, a családok többsége már tudja is, mire költi

2025. június 12. 12:31

Egyre több magyar háztartás tud megtakarítani és tudatosan tervez is félretenni pénzt. Ez többek között a családi adókedvezmény júliusi emelése miatt is lehetséges, de hosszú távon enyhülőben van az inflációs nyomás is a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. Ez a jelek szerint hamarosan a családok is érezni fogják.

A háztartások nagyjából fele tervez megtakarítani a következő egy évben, ami magas bruttó megtakarítási rátát vetít előre az idei évre – ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) napokban kiadott friss negyedéves lakossági felméréséből, amely során a magyar háztartások szubjektív helyzetértékelésére voltak kíváncsiak, miként látják saját anyagi helyzetüket. A válaszokból kirajzolódó kép szerint a munkaképeskorú háztartások körében ugyan nem változott a saját anyagi helyzetük jövőbeni alakulására vonatkozó várakozása, de a nyugdíjasok körében már jóval kevesebben várják anyagi helyzetük romlását. Kitart az infláció, de hamarosan enyhülhet a nyomás Ez többek között annak köszönhető, hogy az emberek egyre kevésbé szembesülnek elszálló árakkal. Az év eleji, csúcsra ugró inflációt márciustól a kormány többkörös intézkedéstervvel vágja le: előbb az élelmiszerboltoknál vezettek be árrésstopot, amit aztán követtek a telekommunikációs cégek, nemrég pedig a drogériák is. Az intézkedéseknek meg is lett a hatásuk, az infláció a februári 5,6 százalékról már márciusban 4,7 százalékra csökkent, áprilisban pedig 4,2 százalékra mérséklődött. A májusi adatokat pedig épp szerdán közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), ezek szerint ugyan a bázishatás miatt kicsit megdöccent a csökkenés üteme, de az árrésstopok még mindig erős hatással vannak jelen. A kormány pedig ígéretet tett rá, hogy még további intézkedésekkel segítenek a családoknak és csökkentik terheiket.

Nem csoda, hogy a kormány a már életben lévő intézkedéseket egészen nyár végéig kitolta. Az árrésstop ugyanis a fogyasztásra is kedvező hatással van. Áprilisban már ismét megugrott a kiskereskedelmi forgalom hazánkban és az ágazat teljes árbevétele is. Az enyhülést lassan a családok is érzik, bár az idei várakozásuk mediánja nem változott még, de a két évre előretekintő várakozások 9,7 százalékról 8,3 százalékra csökkentek. Elsősorban a nyugdíjasok körében esett a pesszimisták aránya, több mint másfél év után. Jönnek az emelt családi adókedvezmények Július elsejétől életbe lép a kormány családi adókedvezmény-emelésének első lépcsője, amely során a gyermekek után járó kedvezmények havi összegét 50 százalékkal emelik, januártól pedig meg is duplázódik. Ez azt jelenti, hogy egy gyermek után 10 ezer forint helyett 15, két gyermeknél 40 ezer forint helyett 60, három, vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 49 500 forint érkezik az augusztusi fizetéssel. Ez azt jelenti, hogy év végéig a kétgyermekes családok 100, a háromgyermekes családok pedig csaknem 250 ezer forint „pluszpénzt” kapnak idén év végéig, jövőre pedig még több kül majd a családi kasszába a kormányzati döntéseknek köszönhetően. Az MNB adatai szerint az emelkedő bevétellel a családok is terveznek már. Kétharmaduk fogyasztási célokra tervezi felhasználni, de sokan megtakarításba is teszik. A megtakarítást tervezők aránya idén év elejétől folyamatosan emelkedik. Ebbe pedig nemcsak a magas keresetűek tartoznak bele. Az MNB kimutatása három kereseti kategóriára fókuszál: a 400 ezer forint alatti, a 400-750 ezer forint közötti és az efeletti kategóriát jegyzi, tehát az egész magyar lakosságot lefedi. A szerényebb keresetű háztartások érthetően főleg elfogyasztják a pluszpénzt, sokan például elhalasztott nagyobb összegű kiadásra használják fel, vagy hiteltörlesztésre, de 26, 16 és 30 százalék a kategóriákban azok aránya, akik megtakarítanak belőle. Továbbra is népszerűek az állampapírok Az egyik legnépszerűbb megtakarítási forma az állampapír. A lakossági állampapír tulajdonosok 65 százaléka nem is tervezi visszaváltani az állampapírját az idei kamatfizetés után; a kamatfizetéseket a megkérdezettek 48 százaléka újra állampapírba fektetné be. Ez egyébként még a visszaváltók körében is népszerű lehetőség, azaz sokan azért váltják vissza állampapírukat, hogy a pénzüket kedvezőbb kamatozású, vagy lejáratú papírba fektessék. A többiek vagy kiadásaikra, vagy más pénzügyi eszközbe fektetik a családi kasszába így befolyt összeget.

