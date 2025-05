Fontos feltétel teljesülhet: jövőre már nyugdíjprémiumra is számíthatnak az idősek

Jövőre ismét számíthatnak nyugdíjprémiumra az idősek. A novemberben, a havi ellátással érkező pluszpénz abban az esetben jár, ha a GDP-növekedés meghaladja a 3,5 százalékot. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden nyújtotta be a 2026-os költségvetés tervezetét az Országgyűlésnek. A tervezet alapján

2026-ban 4,1 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb nyugdíjas jövő novemberben 12 ezer forint nyugdíjprémiumra számíthat. Januártól 3,6 százalékos nyugdíjemelés várható, a 13. havi nyugdíjjal pedig továbbra is számolhatnak az érintettek.

A nyugdíjprémium pontos összege az ellátás összegétől függ, a legfeljebb 12 ezer forintos kiegészítés annak jár, akinek a nyugdíja legalább 80 ezer forint havonta. Ennél alacsonyabb összegű ellátás esetén a prémium összege is kisebb. A nyugdíjprémium összege nem függ a végleges GDP-adattól, amelyet jóval a kifizetés után szokott közzétenni a Központi Statisztikai Hivatal. Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb növekedés esetén is jár a nyugdíjprémium, de csak akkor, ha a kormány nem módosít menet közben a költségvetésen.

Mindenképp számíthatnak az idősek 2026-ban is a 13. havi nyugdíjra. Összességében az ellátásra 7700 milliárd forintot fordít jövőre a kormány, az ellátás összegének emelése pedig 261 milliárd forintot jelent.

A béremelések is folytatódnak, a minimálbér 13 százalékkal nő, de az önkormányzati tisztviselők bérét is emelik 15 százalékkal. Folytatódik a tanárok bérrendezése 156 milliárd forintból és kifizet az állam hathavi fegyverpénzt is a rendvédelmi és honvédelmi dolgozók részére, ami 456 milliárd forintjába kerül az államnak.