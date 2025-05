Betalált a kormány új intézkedése: egyre több fiatal igényli az állami milliókat

Most ismét megkérdeztük, hogyan alakultak a számok.

2025. január 1-től 21 000 fiatal igényelte a Munkáshitelt – átlagosan 3,9 millió forint összegben. 17 500 ügylet történt eddig és 4400 van ügylet van folyamatban

– közölte a Mandiner érdeklődésére a tárca. Azaz az érdeklődés továbbra is töretlen. Sőt, várhatóan majd csak most, a tanév végével, a nyár beköszöntével kezd majd igazán felpörögni a hitelezés.

A kormány becslése szerint akár 300 ezer fiatal is igényelheti két év alatt a Munkáshitelt. A piaci várakozás ennél kicsit lejjebb van, de szakértők is arról beszéltek, hogy már az első évben elérheti a százezret a szerződések száma. A tárcától azt is megtudtuk, hogy

az igénylések aránya a keleti régióban 36, a dunántúli régióban 32, míg Budapesten szintén 32 százalék.

A program keretében szigorú, de transzparens feltételeknek kell megfelelni. Eddig csak nagyon kevés esetben fordult elő elutasítás, amelyek főleg formai hibák vagy jogosultsági feltételek hiánya miatt történtek. A feltételek közé tartozik, hogy legalább heti 20 órában foglalkoztatottnak, vagy vállalkozónak kell lenni a hitelfelvételhez.

Vállalkozó esetén azonban könnyebbség, hogy a jövedelemnek csak a heti 20 órában foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell elérnie. Szükséges egy magyarországi bejelentett lakcím is, amelyet lakcímigazolvánnyal lehet igazolni,

ezen felül feltétel a rendszeres jövedelem, melyet munkáltatói igazolással vagy bankszámlakivonattal kell bizonyítani. Azok sem vehetik fel a hitelt, akiknek érvényes hallgatói vagy tanulói jogviszonyuk van, vagy felsőoktatási intézményben oklevelet szereztek, mert ők a diákhitelre jogosultak.

Az igénylő nem lehet büntetett előéletű, és nem lehet 5000 forintnál nagyobb köztartozása sem.

Nem lehet továbbá regisztrálva a KHR-ben, azaz nem rendelkezhet a banki feketelistában fennálló tartozással, aktív státusszal. Feltétel még az is, hogy az igénylőnek a hiteligénylés időpontjában és azt megelőzően legalább 3 hónapja folyamatos tb-jogviszonya legyen.

Tartja magát a csok plusz és a Babaváró is

2025. január 1-től 2025. március 31-ig 2 714 db csok plusz szerződést kötöttek, a hitelek átlagos összege 26 millió forint volt

– tudtuk meg a minisztériumtól, amikor a többi, családtámogatási hitelprogramra is rákérdeztünk. Ez a szám beleillik a tavalyi dinamikába. 2024-ben összesen 11,3 ezer darab csok plusz hitelszerződést kötöttek, azaz negyedévente 2800 körül alakult a szerződésszám, tehát a mostani, első negyedéves adat sem lóg ki a sorból. Ahogyan az igényelt összeg is nagyságrendileg változatlan maradt. Tavaly összesen 295 milliárd forintot helyeztek ki csok plusz hitelként a pénzintézetek, átlagosan tehát már akkor is 26 millió forint körül alakult a szerződésszám.