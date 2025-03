Sorban állnak az állami milliókért – mutatjuk a legfrissebb részleteket

Nyolc ezer fiatal már pénzhez jutott

A Mandiner a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkárát kérdezte, hogy mit lehet tudni a legfrissebb számokról, mekkora most az érdeklődés és hányan vették már fel a hitelt. Varga-Bajusz Veronika lapunknak elmondta: folyamatosan nő az érdeklődés a fiatalok támogatási programja iránt, február végéig már több mint 12 ezren éltek a lehetőséggel és nyújtották be igényüket a munkáshitelre. Hozzátette, hogy majdnem nyolcezer igénylőnek folyósították is az igényelt összeget. A minisztérium arra számít, hogy a következő hónapokban is sokan élnek majd a lehetőséggel. A legfrissebb adatok alapján a támogatást igénylők száma tovább emelkedik, és az elmúlt napokban is jelentős volt az érdeklődés.