KINCS: A család, mint a társadalom alapköve egyszerre védő és védendő érték

„Nemzetközi kutatások mutatják, hogy a magyarok a legcsaládcentrikusabb nemzet egész Európában. Nekünk, magyaroknak kifejezetten fontos érték a család az életünkben. Ehhez igazodva immár másfél évtizede a közpolitika szintjén is kiemelt szerepe van a családok megerősítésének és általuk a középosztály bővítésének” – fogalmazott lapunknak a KINCS.

Az intézet szerint azért is kell a hagyományos családi értékekről minél többet beszélni, mert a család intézménye támadás alatt áll.

A család fogalmának újraértelmezése, a woke és a gender családellenes kísérletei hazánkban is jelen vannak, még ha a magyarok nem is igazán vevők erre”.

A KINCS azt is kiemeli: felmérések támasztják alá, hogy a család az egyik legfontosabb egészségvédő tényező – lelki értelemben is –, emiatt is fontos a családi értékek megőrzése és hangsúlyozása. „A család, mint a társadalom alapköve egyszerre védő és védendő érték” – szögezik le.