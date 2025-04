Megnéztük, mennyivel lett olcsóbb az árrésstop miatt a húsvét és még mi is meglepődtünk

Halászlé, főtt sonka és tojás, fonott kalács, torma és répatorta. Csak néhány finom étel, amelyek a legtöbb magyar háztartás asztalán megtalálhatók a húsvéti ünnepi időszakban. Persze ahány ház, annyi eltérő szokás, ki, hogyan, milyen sorrendben és milyen egyéb körítésekkel élvezi ezeket a fogásokat. Mi receptekbe nem is szeretnénk belemenni, de megnéztük az ünnep gazdasági hátterét, pontosabban azt, hogy mennyit is kell az általános hozzávalókra költeniük a magyaroknak.

Indokolatlan áremelések

Mint ismert: a tavalyi év végével drasztikus emelkedésnek indultak a hazai élelmiszerárak. A jelenség hamar szúrni kezdte a kormány szemét is, a kabinet előbb szép szóval tervezte meggyőzni a boltokat, hogy az eszeveszett drágulást állítsák meg. A tárgyalásokat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter vezette, aki többször is jelezte a multik felé: nem járja, hogy elképesztő árréseket pakolnak a termékekre. Sok olyan áru került ugyanis a boltokba, amelyeken 20,30, vagy akár 50 százalékos különbözet is volt a beszerzési ár és a végleges eladási ár között.

Ezeket azóta egységesen 10 százalék alá kellett csökkenteni és március 17-e óta nem is nőhetett az árrés.

Orbán Viktor miniszterelnök március elején hívta fel a figyelmet arra, hogy bizonyos termékeknél nagyon furcsa árképzések alakultak ki. A kormányfő a tejet hozta fel példaként. „A termelők 200 forintért adják a tejet, a boltban 550. Ez tűrhetetlen. Szép szóval, vagy más eszközökkel, de meg fogjuk védeni az embereket az indokolatlan áremelésektől!” – mondta akkor, majd két héttel később a kormány a sokadik figyelmeztetés után életbe is léptette az árrésstopot.