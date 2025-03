Most kiderül, hol tartana Magyarország a családbarát fordulat nélkül

A gyermekvállalást ösztönző programok egyik legfontosabb eleme a Babaváró támogatás, amelyre 2024-ben összesen 208,3 milliárd forintot fordított a kormány. Ez 31,3 milliárd forinttal haladja meg a 2023-ban folyósított forrásokat, ami egyértelműen mutatja a kormány elkötelezettségét a családok anyagi biztonságának megteremtése és a gyermekvállalás ösztönzése iránt, illetve azt is, hogy a fiatal házaspárok előszeretettel használják a lehetőséget.

A családok pénzügyi támogatása mellett természetesen fontos a gyermekek jólléte és fejlődése, ehhez viszont megfelelően megbecsült pedagógusokra van szükség. Ezért a kormány jelentős forrásokat fordított az oktatásban és szakképzésben dolgozó tanárok bérének emelésére.

Pontos tavalyi adatok még nem állnak rendelkezésre, de 2023-ban 32,2 százalékkal nőtt az oktatásban és szakképzésben dolgozók átlagbére, ami 406,1 milliárd forintos többletkiadást jelentett, így a pedagógusok bérére fordított költségvetési forrás 392,4 milliárd forintról 461,5 milliárd forintra emelkedett.

A béremelés célja nemcsak a pedagógusok munkájának megbecsülése, hanem az is, hogy vonzóbbá tegye a tanári pályát a fiatalok számára. Egy jól működő oktatási rendszer alapja a motivált és elhivatott pedagógusgárda, hiszen ők készítik fel a diákokat a jövő kihívásaira.

A rendszeres testmozgás is elengedhetetlen a gyermekek egészséges fejlődéséhez. A kormány az utánpótlás-nevelés, a versenysport és a szabadidősportok fejlesztése érdekében számos programot indított, valamint támogatja a sportági szakszövetségek munkáját is. Ezek az intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek széles körben hozzáférjenek a sportolási lehetőségekhez, és megtalálják a számukra legmegfelelőbb mozgásformát. A cél az, hogy minden gyermek számára elérhető legyen a sport, hiszen ez nemcsak egészségük megőrzésében segít, hanem közösségi élményeket is nyújt, fejleszti a kitartást és a csapatszellemet.

A gyermekek fejlődéséhez nemcsak a tanulás és a sport, hanem a kulturális élmények is hozzátartoznak. A közgyűjtemények és művészeti intézmények működtetésének támogatása biztosítja, hogy a fiatalok számára minél több kulturális program és művészeti lehetőség álljon rendelkezésre.

A gyermekek fejlődésébe fektetett források hosszú távon térülnek meg, hiszen egy jól képzett, egészséges és kiegyensúlyozott nemzedék képes tovább építeni az ország jövőjét.

A családtámogatások, az oktatás fejlesztése, a sport és a kulturális lehetőségek bővítése mind azt a célt szolgálják, hogy Magyarországon minden gyermek számára biztosított legyen egy boldog, kiegyensúlyozott gyermekkor.

