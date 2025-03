Íme néhány kézenfekvő tipp, mibe fektessék a fiatalok a munkáshitel millióit

A Mandinernek múlt héten a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, Varga-Bajusz Veronika számolt be az akkori adatokról, de már ott is jelezte: még további érdeklődésre számít a tárca. A fiatalok akár 4 millió forintnyi támogatást is felvehetnek, 10 éves futamidőre, tehát ezt majdnem teljesen ki is használják. Az államtitkár elmondta, hogy

a hitelösszeg egyénenként eltérő, mivel a program célja, hogy rugalmas lehetőséget biztosítson a fiatalok számára.

Vállalkozásra is fordítják

A kormany.hu-n lévő leírás szerint a felvett összeg szabadon felhasználható, kamatmentes, és egyenlő részletekben kell törleszteni. A havi törlesztőrészlet összege kedvező, például tízéves futamidőnél 33 ezer forint, ráadásul ingatlanfedezet sem kell a hitelhez. A hitel forintalapú, forintban is kell visszafizetni, egy összegben utalják ki, és egy ember csak egyszer veheti fel.

Arra a kérdésre, hogy a fiatalok mire fordítják a felvett hitelt, Varga- Bajusz Veronika közölte, hogy a legfrissebb statisztikák szerint a hitelfelvevők jelentős része vállalkozásalapításra használja az összeget. Emellett sokan szakmájukhoz, vállalkozásukhoz kapcsolódó beruházásra, képzésre vagy ingatlanvásárlásra fordítják a támogatást.

„A program sikerességét jelzi, hogy a fiatalok valóban olyan célokra használják a forrást, amelyek segítik önálló életük elindítását” – fogalmazott az államtitkár.

Ez pedig valóban üdvözlendő, bár a közösségi oldalakon terjedő bejegyzések és más sajtóinformációk szerint a felvevők egy része mégsem erre költi a pénzt. Utóbbiról már Vitályos Eszter kormányszóvivő is beszámolt egy február végi kormányinfón.