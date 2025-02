Óriási lehetőség az időseknek az otthonfelújítási program, de ez nem minden

Több tízezerrel nő azoknak a vidéki ingatlanoknak a száma, amelyek felújítására is igénybe lehet venni a vidéki otthonfelújítási támogatást, köszönhetően annak, hogy a kormány bővítette a programot, a támogatást már az idősek is igényelhetik – mondta a Magyar Nemzetnek Balogh László. Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a lapnak kifejtette, akiknek semmiféle megtakarításuk nincs, azok számára is érdekes lehet ez a konstrukció. Egyrészt az önrész kedvezményes konstrukcióban meghitelezhető, másfelől családtagot is be lehet vonni.

A tisztán piaci hitelek kamata ráadásul akár a két-háromszorosa lehet az otthonfelújítási támogatás kamatának, amely még vonzóbbá teszi a programot. A helyi gazdasági hatása is megmutatkozhat, mivel új megrendeléseket, munkalehetőséget és persze munkaerőigényt az, hogy országos szinten akár több tízezer ingatlant újíthatnak fel a tulajdonosaik.

Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülés előtt a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben bejelentette: az eddig a családosokra vonatkozó programot kibővítik, mégpedig úgy, hogy az öregségi nyugdíjban, illetve a korhatár előtti nyugdíjban részesülőknek is lesz otthonfelújítási program és azon belül támogatás. A kormányfő hozzátette: „két év alatt 90 milliárd forint mehet ki az ötezer főnél kisebb településen élő vidéki nyugdíjasoknak a program keretében és ha jól megy, akkor nemcsak folytatják, de még meg is emelhetik”.