Orbán Viktor friss bejelentésével nemcsak a nyugdíjasok, de az egész ország jól járhat (VIDEÓ)

Az OTP Banknál hétfőtől elérhető a termék az ügyfelek számára, a banktól megtudtuk, van érdeklődés az ügyfelek részéről, de egyelőre nem kiugró. „Az OTP Bank szakértői teljeskörű tájékoztatást adnak a lakásfelújításhoz elérhető valamennyi termékről, finanszírozási lehetőségről az ügyfelek és érdeklődők számára” – húzták alá.

Érdeklődés tehát már most tapasztalható, de a nyugdíjasokra való kiterjesztés miatt ez még feljebb pöröghet. Hiszen ezzel a döntéssel több tízezer új potenciális résztvevője lehet a programnak, és ennyivel több otthon újulhat meg.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a Mandinernek elmondta: minden támogatás jó, amely a nyugdíjasoknak jut, hiszen ők szorulnak rá a leginkább ezekre a forrásokra.

„Nem elhanyagolható szempont, hogy ma Magyarországon leginkább azok az ingatlanok korszerűtlenek, amelyekben főleg nyugdíjasok élnek. Azzal, hogy nekik is lehetőségük lesz a programban részt venni, az mindenképp pozitív dolog, hiszen a mérsékeltebb anyagai lehetőségeik miatt nekik kevésbé volt eddig esélyük arra, hogy modernizálják otthonaikat. Noha a rezsicsökkentés miatt a számlák nem szállhatnak el, de közben az sem az országnak, sem a tulajdonosnak nem jó, ha a szigeteletlen házakon keresztül az „utcát fűtik” az emberek” – fogalmazott a szakértő.

A Vidéki Otthonfelújítási Program keretében pedig nem csak szigetelésre lehet fordítani a támogatást, de például komplett fűtéscserére is. Ha pedig a régi gázkazánokat ki lehet váltani modernebb, például klímás, vagy hőszivattyús fűtéssel, akkor azzal hosszú távon az ország is jól jár. Erre mutatott rá Sebestyén Géza is, aki szerint

az ország energiaszuverenitása miatt is kiemelten fontos egy ilyen lépés. Minél kevésbé vagyunk kitéve az energiaimportnak, ebben az esetben például a gáznak, annál biztosabb lehet a hazai ellátás.

