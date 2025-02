Beveti a kormány a legfontosabb és legtermékenyebb ágazatot – aztán majd jöhet az aratás

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője a Mandinernek elmondta:

látható, hogy zajlik egy átalakulás az iparban globálisan, új iparágak születnek, illetve új vállalatok emelkednek fel, miközben az európai versenyképesség is erodálódik, jelentős részben a magas energiaárak nyomán.

A kormányzat célja, hogy még ebben a helyzetben is fenntartsa Magyarország tőkevonzó képességét és ezáltal beruházásokat vonzzon be. A bejelentések alapján, a gazdasági bizonytalanság ellenére is, az elmúlt két év során jelentős összegű beruházás érkezett hazánkba, ennek mértéke tavaly elérte a 10 milliárd eurót (4000 milliárd forintot). A kormányzat célja, hogy ez a folyamat idén is fennmaradjon, az idei évben is legalább ilyen értékben érkezzenek beruházások, amely nagyságrendileg 100 új gyárat jelentene.

Képzésekre is szükség lesz

„Az új gyárak bevonzása kapcsán megjelenhet egy olyan cél is, hogy az esetlegesen kivonuló, versenyképességüket vesztő cégek helyére lépjenek be, ezáltal pótolva az általuk okozott kiesést úgy a gazdasági teljesítmény, mint a foglalkoztatás terén. Emellett az inaktívak körében, a munkaerő-tartalék aktivizálásában is van még tér a foglalkoztatás bővítésére, azonban ehhez szükség lehet képzésre is” – húzta alá Molnár Dániel.

Az elemző szerint az is látható, hogy kormányzati oldalon van egy törekvés a diverzifikációra. A CATL, a BMW, a BYD beruházásával, illetve a Mercedes-szel kapcsolatos legutóbbi sajtóhírek alapján a járműiparban, illetve az elektromobilitásban a magyar gazdaság jövője már biztosított.

„A bejelentések kapcsán is két terület, az élelmiszeripar és a gyógyszeripar került kiemelésre. Mindkét ágazat tradicionálisan erős Magyarországon, ugyanakkor előbbi esetében mindenképpen lenne tér a hatékonyság javítására. De más területeken, például építőipari alapanyaggyártás fejlesztése, is nagyban segítené a gazdaság hosszú távú növekedését” – mondta lapunknak a Makronóm elemzője.

Molnár Dániel szerint a fontosabb kérdés az új gyárak kapcsán, hogy mennyire tudnak majd beépülni a magyar gazdaság működésébe. A hazai kkv-szektor milyen mértékben tud majd például beszállítóként bekapcsolódni a termelésükbe, illetve a gyártás mellett mit hoznak még hazánkba a külföldi beruházók. A legnagyobb pozitív hatás abban az esetben lehetséges, ha nemcsak a gyártás, hanem például a kutatás-fejlesztési tevékenység is hazánkba érkezik. Ebben az esetben a gyárak hatványozottan is tudják majd támogatni a gazdasági felzárkózást és a modernizációt.

Nyitókép: Dudar SZILARD / MERCEDES-BENZ / AFP